(Fast) Nur Für Ihn: Die 7 Top-Tipps zum Wochenende

7 Genres, 7 Tipps. Wenn du dieses Wochenende nur eine Sache durchziehen willst, dann geh …

*zum 25 Jahre Fest von Iceberg. Untertitel war immer „verschwende deine Jugend“. Für Stammgäste der ersten Stunde (16. 4. 1993) ist das lange abgehakt, aber der Event selbst hat sich erstaunlich gut behauptet. Drei Tanzböden mit Bandbreite von New Wave über NDW bis hin zu Drum & Bass verschaffen Alternativen, wenn man, wie so oft am Beginn eines Wochenendes, noch nicht so recht weiß, WER bzw was einen zum Zappeln bringt, man ist ja nicht mehr der Jüngste. Hausmeister sind wie immer DJ Elk und Munsta. Aber very special Gäste sind diesmal nicht auszuschließen.

Freitag, 25.5., ab 22.00h, Arena, Baumgasse 80, 1030 Wien, 10-12€.

*zum 50-Jahre-Jubiläum des Films „2001 – A Space Odyssey“. Nicht ein gewohnt fesselnder Kubrick-Film sondern der Daddy des modernen SciFi-Genres. Dessen Entstehungs- und Überhaupt-Geschichte hier mittels einer 2-stündigen Doku aufgerollt wird. Anders gesagt: Du musst entsprechender Nerd sein, um das gern durchzudrücken, aber mit einer kongenialen Nerdin am Arm sind das eigentlich zwei perfekte Stunden.

Freitag, 25.5., 17.00h, Naturhistorisches Museum, Eintritt frei.

*zum Public Viewing Champions League Finale. Liverpool? Klopp? Zidane? Ronaldo? Hm ja, das muss wohl sein. Aber bitte gediegen, mit BBQ und Drinks und After Game Party. Das kostet zwar, aber dafür müssen wir nicht nach Kiew.

Samstag, 26.5., 19.00h, ViEiPEE Garten, Csardasstraße135, 1020 Wien, Tickets.

*ins Kunstforum zur Man Ray-Exhibition. Er war einer dieser raren Spezies – ein Amerikaner in Paris, der was daraus machte. Im Fall von Man Ray war das ein Bad in Dada und Surrealismus mit folglichem Umsetzen in Fotografie und Malerei. Perfekte Stunden in Begleitung eines entsprechend sapiosexy Girls. Überhaupt werden derlei Kunsttrips mit zwischenmenschlichem Austausch total unterschätzt.

Täglich bis 24.6. 10.00h – 19.00h, Wiener Konzerthaus, Kunstforum Wien.

*auf das Sofa zum Binge-TV mit „Seven Seconds“. Diese sieben Sekunden passieren dem Polizisten Jablonski, der, im Auto unterwegs und mit Handy am Ohr, einen schwarzen Teenager übersieht und tödlich verletzt. Worauf sich extrem spannende Vernetzungen und Komplikationen ergeben, die dich 10 Stunden lang ans Sofa fesseln. Ärgerlich: Michael Mosley als Detektiv und Arschloch, das dann irgendwie sympathisch rüberkommt. Herausragend: Nadia Alexander (24) als streunender Teenager mit umwerfender Persönlichkeit. Auf Netflix.

*mit Hangover zum morgendlichen Bauernmarkt. Sonntag früh? Trotz Kater? Also: nicht trotz, sondern weil. Weil Männer dieser Tage gar nicht anders können als wenigstens am Sonntag ein vorzügliches Mahl zu kochen, und dazu braucht es frische Zutaten, organisch kein Problem. Die von Bauern am Wiener Schwendermarkt aufgelegt werden. Und nicht nur das. Eingedenk der restalkoholischen Kunden spielen dort außerdem zwei akzeptable Bands, und Drinks gibt es auch. Mit anderen Worten: Nur weil Sonntag-morgen ist, muss deswegen die samstägliche Party noch lange nicht vorbei sein.

Samstag & Sonntag, 26/27.5., 09.00h-14.00h; Schwendermarkt, Mariahilferstraße 196, 1050 Wien.

*ins WUK zu Please Madame. Also: Indie-Rock von den Salzburger Bergen, das bedeutet jedenfalls ein ziemlich vorselektiertes Publikum: Fans von FM4 aus gutbürgerlichem Haus, mit Schwäche für Indie-Schrummschrumm und noch nicht voll entwickelten Männerstimmen kommen hier auf ihre Rechnung und treffen garantiert auf Salzburger Girls, die in Wien studieren und, hoffentlich, weiße Hemden tragen. Schlecht?

Sonntag, 27.5., WUK. Währinger Straße 59, 1090 Wien, Tickets: 21€

