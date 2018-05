Prinz of Winz‘ – Schabl holt Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2018!

Bei der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy 2018 triumphierte am Ende der Wagram unter den sieben Weinregionen, die je einen Vertreter ins Rennen um den „Jungwinzer“ des Jahres schickten. Mit seinem Veltliner „Mordthal“ legte Paul Schabl ein mörderisches Finale hin.

Foto – Header: Herbert Lehmann



„Weise wählen Du musst“, würde Meister Yoda raten, wenn die „Schlossquadrat-Trophy“ ein kosmisches Duell wäre. Denn nur zwei Weine darf jeder Jungwinzer zum finalen Vergleichstrinken in das bekannte Lokal in Margareten mitbringen. Süßwein etwa gilt als riskant, Grüner Veltliner als wenig exotisch. Zwar hatten alle sieben Teilnehmer je einen Monat lang ihre Weine präsentieren können, doch nun standen sie sich direkt gegenüber: Herbert Polz (Wachau), Johann Gisperg (Thermenregion), Andy Pfneisl-Strehn (Mittelburgenland), Sebastian Angerer (Kamptal), Andreas Unger (Neusiedler See), Johannes Hofbauer-Schmidt (Weinviertel) und Paul Schabl (Wagram), alle „bewaffnet“ mit Weinkühlern und Achtelgläsern.

Damit nicht genug, entscheiden nach den bereits neun Mal bewährten Regeln des Jungwinzer-Bewerbs beim Finale nicht nur die Wein-Bewertungen der Fachjuroren und der 400 (!) Gäste im Innenhof des Restaurants, sondern auch der Word-Rap. Moderiert von niemand Geringerem als dem Chef der Österreich Weinmarketing (ÖWM), Willi Klinger, kann man sich bei den zufällig gelosten Fragen schon um Kopf und Kragen reden. Zum Taktieren bleibt vor Publikum wenig Zeit, Also, soll man zugeben, dass man zum Gulasch lieber Bier trinkt? Was wäre man geworden, wenn es nicht das Weingut geworden wäre?

Gib ihnen die Wagramkante!

Zumindest die letzte Frage könnte der Sieger der „Schlossquadrat-Trophy“ leicht beantworten. Denn als Studienabsolvent von VWL und Agrarwissenschaft gäbe es Alternativen für Paul Schabl. Doch der Königsbrunner hängte auch noch Weinbau dran und holte mit seinen beiden Abfüllungen – Grüner Veltliner „Mordthal“ und einem Roten Veltliner namens „Wagramkante“ – den Sieg. Neben der theoretischen Ausbildung hat der 27-Jährige auch Praktika am Geyerhof sowie im Stift Klosterneuburg absolviert. In Anwesenheit von Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager wurde Schabl zum das „Winzertalent des Jahres“ gekürt.

Und was gibt es neben dem Titel für den Jungwinzer 2018? Schabl erhält neben der exklusiven Kristalltrophäe, eine Einladung zur SALON Gala im Palais Coburg, Marzek Etiketten sponserte 10.000 Flaschenaufkleber, Müller Glas Flaschen im Wert von 1.500 Euro und auch einen kostenlosen Präsentationstisch bei einem der nächsten „wine affairs“-Events gibt es. Vor allem aber sind seine Weine in Zukunft auf der Weinkarte im „Schlossquadrat“ zu finden. Dort startet Geschäftsführer Jürgen Geyer bereits den Aufruf zur zehnten Trophy: „Teilnehmen kann jeder österreichische Winzer, der im SALON vertreten ist, unter 30 Jahre alt ist und Verantwortung im eigenen Weingut trägt“, rührt er die Werbetrommel für 2019. Dann wird auch Paul Schabl in der Jury sitzen – und seinen Nachfolger küren.

Veranstaltungsort der Schlossquadrat Jungwinzer Trophy: ­Restaurant Gergely’s im Schlossquadrat, Schlossgasse 21, 1050 Wien

Mehr Infos zum Event: Schlossquadrat-trophy.at; facebook.com/schlossquadrat.wien

Schlossquadrat-Jungwinzer-Trophy-Gewinner Paul Schabl: Weingut Schabl, Kremser Straße 13, 3465 Königsbrunn, Infos: weingut-schabl.at