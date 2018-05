Horvath unterwegs – Christopher Seiler und sein Alter Ego sind auf Tour

Christopher Seiler – ja, der von Seiler und Speer – tourt derzeit mit seinem Soloprogramm #wastdueigentlichweribin durch Österreich. Wir meinen: Pflichttermin!

Text: Franz J. Sauer / Fotos: Eryk Kepski

Mit „Horvathslos“ lieferte er die heimische DVD-Sensation abseits aller öffentlich-rechtlichen Einschaltquoten ab, der mit Partner Bernhard Speer eingespielte Chartbreaker „Ham kummst“ lief derart heavy auf Rotation, dass er ihm schon selber auf die Nerven ging. Und mit seiner eigenwilligen Parodie auf das „Cloud Rap“-Genre „Mir is so huschi“ landete der Niederösterreicher nicht nur einen veritablen YouTube-Hit – die Tag-Lines finden sich längst im ewigwinterlichen Alltagssprachgebrauch wieder („ich brauch meine JAAACKE!!“).

All das geschieht ohne den heimeligen Background von Plattenfirma oder internationalem Management. Seiler und Speer produzieren und fabrizieren all ihre Kunst selbst, von Studio- bis Videoproduktion. Und auch das aktuelle Soloprogramm von Christopher Seiler namens #wastdueigentlichweribin entstand weitgehend in Eigenregie. Dabei räumt der Stand-up Comedian auch seinem Alter Ego „Anton Horvath“ viel Raum ein, er baut als dieser live auf der Bühne ein … na ja, nein, wir wollen nicht spoilern. Freunde der direkten Aussprache gespickt mit expliziter Ausfälligkeit kommen jedenfalls auf ihre Rechnung, was nicht heißen soll, dass Christopher Seiler Kabarett mit Bierzelthumor verwechselt.

Christopher Seiler, #wastdueigentlichweribin, on Tour ab sofort – Termine, Tickets und Infos hier!