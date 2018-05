Sound-Design – Gutaussehende Speaker-Systeme von Sonos

Hörgenuss fürs Wohn­zimmer ist entweder sauteuer oder relativ hässlich. Der US-amerikanische Hersteller Sonos geht hier seit 2002 konsequent neue und vor allem höchst ansehnliche Wege. Und all das ohne den üblichen Kabelsalat.

Text: Gregor Josel

Sound und Design – zwei Begrifflichkeiten, die untrennbar miteinander verbunden sein sollten. Doch wer sein Eigenheim sozusagen vertonen möchte, der hat nur die Mög­lichkeit, sich Ultra-Highend-Speaker um zigtausende ­Euros in die Hütte zu ­stellen, oder er greift zu den weit ­günstigeren, aber teils einfach wahnsinnig hässlichen Pseudo-Homeentertainment-Angeboten aus dem Elektronik-Großmarkt. Sonos bietet hier die perfekte Alternative, denn die Sonos-Systeme arbeiten wireless, also ohne mühsame Verkabelungen, und sind demnach auch höchst flexibel, sehen vor allem aber umwerfend gut aus. Denn auf ansprechendes Design legen die US-Amerikaner bei der Entwicklung der obendrein fantastisch klingenden Soundkomponenten höchsten Wert.

Dank verschiedener Ausbaustufen, beginnend mit dem ­Sonos One bis hin zum vollumfänglich vernetzten Musik-Entertainment für das ganze Haus, bietet Sonos ein ­cleveres, fast baukastenartiges System, das sich beliebig erweitern lässt. ­Gesteuert wird das System via Sonos App oder, ganz aktuell, via Sprach­steuerung und Amazons Alexa-Sprachassistentin.

Wir trafen den ­neuen Sonos-Österreich-Director Paul Perzlmaier zum Interview.

Sonos ist ja schon seit 2002 am Markt. Eine spannende Zeit für die Entertainmentbranche, was hat sich in diesen Jahren verändert?

An WiFi war damals natürlich noch nicht zu denken, aber mit MP3 und Co hat sich das Musikhörverhalten der Menschen doch massiv geändert. Weg vom gerichteten Hören in einem Raum, hin zu permanenter Verfügbarkeit von Musik. Das war für uns ein wichtiger Moment und auch unsere Vision – nämlich der Musik den Einzug in unseren ­Alltag zu ermöglichen, ganz nach unserem Motto „Fill every home with music“. Die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt, unsere Vision ist aber geblieben.

Unter welchen Aspekten werden die Sonos-Produkte entwickelt? Steht mehr der Sound oder das Design im Fokus der Entwick­lungen?

Also, Sound ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Wir verfolgen immer einen grundlegenden Ansatz, nämlich dass Musik immer so klingen soll, wie der Künstler sich das vorgestellt hat. Wir wollen natürlichen Sound generieren. Aber Design ist uns ebenso wichtig, weil Lautsprecher inzwischen ­Einrichtungsgegenstände sind. Unsere ­Designs wollen eher zurückhaltend, aber ­dennoch hochwertig sein, denn damit können wir unsere Produkte bestens überall integrieren. Egal ob mit einem Sonos One im Badezimmer oder am Designerschreibtisch im Loft. Wir bieten guten Sound mit gutem Design, egal in welcher Umgebung. Und last but not least geht es um eine möglichst einfache ­Bedienung unserer Produkte.

