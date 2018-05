Ein Wiener in Tokio – Nicc mit neuem Album „Schattenreiter“

Nicolas Dermota wohnt seit elf Jahren in Tokio. Mit „Schattenreiter“ veröffentlicht er nun mit lokalen Musik-Profis bereits sein zweites Album. Man hört dem Album seinen entfernten Entstehungsort wohltuend an, auch wenn Nicc seine Songs auf Deutsch interpretiert.

Text: Franz J. Sauer

Wir wollen uns jetzt hier gar nicht lange über familiäre Vorbelastungen ausweiten, erwähnt werden sollte dennoch, dass ­Nicolas Dermota der Enkel des Jahrhunderttenors Anton Dermota ist. Nun liegt der „Musik im Blut“-Sager nahe, den sparen wir uns aber wieder. Der 43-jährige Wiener lebt nämlich nicht als fahrender Sänger so ziemlich am anderen Ende der Welt, er arbeitet als Psychologe in Tokio, was seinen musikalischen Ambitionen allerdings keinen Abbruch tat.

Mit „Schattenreiter“ erscheint nun bereits der zweite Longplayer, den Nicc mit einer Truppe höchst ambitionierter japanischer Studiomusiker aufgenommen hat. Nach Gigs und Touring in Japan wird nun aber auch der europäische Markt ins Visier genommen, releast wird zunächst über die eigene Homepage, dann über iTunes.

Infoporn „Schattenreiter“ von Nicc

Release via iTunes am 30.5.2018

Infos über: niccmusik.com

Foto – Header: (c) Nicc Music