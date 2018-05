Jeep Compass – Gekampelt und geschneuzt

Jeep hat seine kindliche Phase überwunden, wie es scheint. Nun schaut der Compass nicht mehr aus wie ein zu groß geratenes Kinderspielzeug, sondern wie ein juveniler Grand Cherokee.

Text: Franz J. Sauer / Fotos: Eryk Kepski

Vielleicht ist er ja auch nur ganz einfach in der Pubertät angekommen, mag sein. Insgesamt gibt sich der Auftritt gediegen, man gefällt sich im Spiegel-Schaufenster vor der Kreuzung und auch beim Heranstiefeln ans geparkte Auto lässt sich neuerdings so was wie Besitzerstolz erfühlen, wenn man sich dem aktuellen Compass nähert.

Freilich, im Fahrbetrieb sind Abstriche zu verzeichnen, es geht ja auch nicht, dass der Jungspund dem großen Indianer die Show stiehlt. Der Innenraum erinnert dafür wieder selbstbewusst an die Konzernzugehörigkeit der Marke Jeep – aber Fiat-Gene müssen diesfalls nichts Schlechtes be­deuten. Eher im Gegenteil, wenn man an das Infotainment-System denkt. Bloß der Umschalter für die Fahrmodi erinnert noch ein bisschen an die Spielzeug-Zeiten des Vorgängermodells.

Infoporn

Jeep Compass 2,2 CRD 4×4

Hubraum: 2.143 ccm

Leistung: 163 PS

Drehmoment: 320 NM / 1400-3600 U/min

Verbrauch: 8,0 Liter

Beschleunigung 0-100: 10,9 s

Spitze: 201 km/h

Preis: ab 32.590 Euro