Der Rock’n’Roll-Purist – Lenny Kravitz live in Wien

Der „Minister of Rock’n’Roll“ Lenny Kravitz ist wieder auf Tour und macht am 10. Juni auch in Wien Station.

Anfang der Neunzigerjahre betrat der markante US-Rocker die Bretter der Weltbühne, wie wenige andere seines Genres blieb Lenny Kravitz seither seinem eigenen Stil und seiner Musikrichtung treu. Umso mehr freut es seine Fans, wenn sich der „Minister of Rock’n’Roll“ wieder live auf Tour begibt, um nicht nur seine großen Hits zu zelebrieren, sondern auch mit allerlei anderen Werken der Gattung Soul-Rock aus einem mittlerweile reichhaltigen Repertoire aufzuwarten.

Kravitz selbst ist längst multimedial präsent. Für seine Musik mehrfach mit Grammys ausgezeichnet verschafft sich der 54-Jährige längst auch auf anderen Bühnen Meriten. So sorgten seine Auftritte in Filmen wie „Die Tribute von Panem“, „Precious“ und „The Butler“ für wohlmeinende Akklamationen, auch als Fotograf und Designer machte sich Kravitz längst einen Namen.

Für Überraschungen wird der Auftritt in der Wiener Stadthalle am 9. Juni wohl kaum gut sein. Aber das ist sowieso nichts, womit ein Vollblut-Soulrocker wie Lenny Kravitz seine Fans und Freunde bei der Stange hält.

LENNY KRAVITZ live

Termin: 9.6.2018

Ort: Wiener Stadthalle

Infos und Tickets: oeticket.com