Weber Original Store Wien Süd – Kreischende Männer im Grillparadies

Geschäftsführer Matthias Fuchs erzählt im Interview, wie im ersten Weber Original Store im Raum Wien Männer mit Freunden und Familie ihrem Hobby Grillen frönen.

Interview: Anneliese Ringhofer

Im Wiener Flagshipstore findet man alles, was man für eine gelungene Grillparty braucht: vom Grill bis zum Steak. Was ist das beste Feedback bislang?

Bei den meisten, die in den Store kommen, herrscht große Begeisterung. Wir hatten sogar schon kreischende Männer hier (lacht), es waren veritable Schreie des Glücks ähnlich wie in der bekannten Zalando-Werbung. Dass einige vom Paradies für Männer sprechen, ist auch ein schönes Kompliment.

Der Weber Original Store im Raum Wien ist also ein reines Männerparadies?

(lacht) Nein, wir haben hier eine bunte ­Kundenschar – von jung bis alt. Grillen ist ein Ereignis mit Freunden und der Familie, und das zeigt sich auch bei unseren Kunden.

Was sind die Vorlieben der Wiener Grillfans?

Aktuell ist der neue Weber Smartgrill Pulse sehr beliebt. Als Elektrogrill auch perfekt geeignet für die Stadt und den Balkon. Das Grillen ist genauso vielfältig und das Ergebnis mit Top-Leistung genauso perfekt wie bei einem Gas- oder Kohlegrill. Beim Zubehör sind Pizzasteine und Drehspieße sehr gefragt.

Inwieweit spielen bei den angebotenen Lebensmitteln Regionalität und Bio eine Rolle?

Wir bieten nur die besten Lebensmittel an. Vor allem das Thema Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. Zudem haben wir in Österreich als Genussland das Glück einer sehr hohen Qualität, die wir auch nutzen:

Bei uns am Grill findet man Fleisch von der österreichischen Kalbin, Tullnerfelder Karree oder Duroc-Schweine aus Niederösterreich. Aufgrund der Nachfrage und des Geschmacks bieten wir unseren Kunden auch die besten Steaks z.B. aus Uruguay oder den USA an, allerdings achten wir natürlich auch da auf die Haltung und die Fütterung.

Im Shopkonzept ist auch die Weber Grill Academy Original integriert, geleitet von Gastronom Markus Lukas und Grillweltmeister Adi Bittermann. Es werden Grillkurse mit Wiener Schmäh abgehalten. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Raus aus dem Alltag und rein in die Grill ­Academy – fast alle kommen zu uns, um ihrer Freizeitleidenschaft zu frönen. Da darf es auch lustig zugehen. Gerade Adi vergisst durch seine Gschichtln dann öfters die Zeit, und unsere Grillmeister trinken auch nach dem Kurs gerne mit den Teilnehmern noch ein Achterl Gemischter Satz oder ein Seiterl. In erster Linie wollen wir unseren Kunden die Freude am Grillen und den Weber Way of Grilling mitgeben, um die Zeit mit Familie und Freunde beim Grillen noch mehr genießen zu können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wiener und Niederösterreicher mit dem perfekten Grillerlebnis noch glücklicher zu machen. Der Spaß beim Grillkurs gehört absolut dazu!

Welche Grillkurse sind sehr beliebt?

„Klassiker vom Grill“ und „Basic“ (Anfänger) sind zu Beginn immer beliebt, denn da kriegt man alle Grundlagen mit auf den Weg. Ganz neu und schon sehr gefragt sind auch der „Street Food Kurs“ (speziell mit dem Pulse ­interessant) und der „Steak Spezial“, bei dem der ganze Englische (Rinderrücken), den wir selbst gedryaged haben, mit Knochensäge gemeinsam zerlegt wird.

Inwiefern spiegeln die Grillkurse und auch das Angebot im Store die aktuellen Grilltrends wider?

Gasgrills und Elektrogrills sind immer stärker verbreitet. Auch das Thema Räuchern und Smoken ist viel gefragter als noch vor ein paar Jahren. Entsprechend entwickelt sich auch das Sortiment, genauso wie unsere individuell zugeschnittenen ­Grillspezialkurse.

Adresse: Wiener Straße 131-133, 2345 Brunn am Gebirge

Mehr Infos unter: weber.com