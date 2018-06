28. JazzFest.Wien – Stars und Klassiker

Das JazzFest.Wien überbietet sich diesen Frühsommer mit einem Staraufgebot der Superlative – von Kris Kristofferson über Thomas Quasthoff und Corinne Bailey Rae bis hin zum heimischen Crooner-Darling Louie Austen.

Das Line-up ist eindrucksvoll und voller Überraschungen – in Hinblick auf den Titel. In der Tat hätte man manche Acts nicht auf einem Jazzfest erwartet. Andererseits – für derartige „Unstimmigkeiten“ steht das von Fritz Thom geleitete Festival ja schon seit vielen Jahren. Und hat so bereits für allerhand positive Überraschungen gesorgt. Man erinnere sich bloß an die umjubelten Opernauftritte ­eines Roger Cicero oder von R.E.M.

Heuer werden Swing-Diva Caro Emerald, Blueser Norbert Schneider, Startenor Thomas Quasthoff und Corinne Bailey Rae die Bühne der Staatsoper bespielen. Besonderes Augenmerk erlauben wir uns hier auf ein Doppelkonzert am 4. Juli zu richten: Da gastieren Melody Gardot und der heimische Crooner-Superstar Louie Austen in Wiens prominentestem Hochkultur-Tempel. Das muss großartig werden!

JazzFest.Wien 2018

15.6. – 10.7. 2018

diverse Locations in Wien

