Modetrends für Männer 2018 – Das sind deine 6 Must-Haves für den Sommer

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die neuen Modetrends für Männer. Und die zeigen sich bunt, sportlich und so gar nicht eng. Letzteres ist ruhig auch doppeldeutig zu verstehen!

Wer denkt, dass die Herren der Schöpfung den Damen in Sachen Mode und Fashion irgendwie nachstehen, hat sich geschnitten. Längst ist es Männern nicht mehr egal, welche Klamotten in ihrem Kleiderschrank hängen. Und so können sich die Modebewussten auf diese Saison besonders freuen, denn es gibt eine bunte Mischung aus alten Bekannten und neuen Gesichtern. Diese 6 Trends sind für den Sommer 2018 echte Must-Haves.

Locker, lässig und bequem

Hautenge Hosen und Shirts waren gestern. Endlich können sich Fans von lockerer Lounge- und Streetwear richtig freuen, denn in diesem Sommer sind luftige Klamotten gefragt. Breite Hosen sind eine super Alternative zu Slim-Fit Jeans und Oversize-Shirts lösen knallenge Hemden ab. Weite Baggy-Pants aus den 90ern sind ebenfalls wieder in. Doch auch Chinos und Bundfaltenhosen haben einiges an Volumen zugelegt. Wer sich mit dem ungewohnten Look schwertut, ihn aber trotzdem ausprobieren möchte, versucht es erstmal mit einer breiten Hose und kombiniert diese mit einem engen Shirt. Umgekehrt, also eine enge Hose zu einem weiten Shirt, kann die V-Linie betonen und sehr männlich wirken.

Sportswear im Alltag

Im letzten Jahr begonnen, in diesem Jahr fortgeführt: Sportklamotten im Alltag. Kleidung und auch Accessoires ausgestattet mit Multi-Pockets, gerne auch in bunten Farben, sind dieses Jahr kaum aus den Kleiderschränken wegzudenken. Sportbekleidung für alle Gelegenheiten findet man beispielsweise auf ladenzeile.at. Ob Trainingsanzüge, Sportshirts mit Mesh oder die altbewährte Jogginghose, Sportswear muss nicht beschämt vor dem Fernseher oder auf dem sonntäglichen Weg zum Bäcker getragen werden, sondern hat einen festen Platz in der Modewelt gefunden.

Sei ein Musterknabe!

Vorbei sind die Zeiten von monotoner Kleidung. In diesem Sommer haben die Herren die Qual der Wahl: Karos, florale und tropische Prints sowie vertikale Streifen und Burberry-Muster sind schwer angesagt. Viele dieser Muster sind aus den 80er und 90er Jahren und feiern diesen Sommer ihr ultimatives Comeback. Bei der breiten Auswahl hat man(n) keine Ausrede mehr für langweilige Kombis wie schwarze Hose mit weißem Shirt.

Für heiße Tage: Cuban-Collar-Hemden

Das Cuban-Collar-Hemd ist ein absoluter Klassiker und das perfekte Hemd für den Sommer. Diese Hemden sind nämlich nicht nur todschick, sondern zeichnen sich durch ihren offenen Kragen aus. Dieser wirkt lässig und lässt bei sommerlichen Temperaturen genug Luft an die Haut. Ist das Hemd aus Leinen oder Baumwolle, ist es zudem auch noch luftdurchlässig und transportiert die Feuchtigkeit schnell nach außen. Cuban-Collar-Hemden gibt es in so gut wie allen Farben und Mustern.

Diese Polos sind nichts für Spießer

Zugegeben, an Poloshirts haftet immer noch ein spießiger, kleinbürgerlicher Touch. Aber eigentlich sind Polos eher zeitlose Klassiker und überall und immer einsetzbar. In diesem Jahr gibt es sie in vielen bunten Versionen aus diversen Stoffen. Getragen wird das Moderelikt aus den 50ern in geschlossener Variante und der Kragen bleibt unten. Auch für Damen gibt es diesen Sommer viele verschiedene Arten von Polos. Partnerlook gefällig?

Ganz schön bunt!

Natürlich lädt der Sommer immer zu bunten Farben ein. Wer möchte schon in Trauerklamotten am Strand liegen? Doch wann und wie wird Farbe bekannt? Dieses Jahr lockt eine relativ breite Farbpalette. Vor allem Blau- und Orangetöne sind oft vertreten. Dabei werden diese Farben gern mit Naturfarben wie Beige oder Creme kombiniert. Den Kontrast zu den kräftigen Farben bieten Pastelltöne wie Rosa. Schon längst ist diese Farbe nicht nur in der Damenwelt beliebt. Zusammen mit Brauntönen kann diese Kombination edel und zugleich leger wirken. Außerdem vermischen sich im Zuge der sich etablierenden Unisexmode, wie z. B. vom österreichischen Modelabel House of the Very Island`s, sämtliche Farbmuster. Es darf also endlich getragen werden, was gefällt.

Fazit:



Die Männermode für den Sommer 2018 ist abwechslungsreich, bunt und bietet für jeden Typ garantiert das passende Kleidungsstück. Einige Trends kennt man sogar noch aus dem Vorjahr. Beim Tragen von manchen Kombinationen gehört sicherlich ein wenig Mut, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und im Notfall: Einfach mal mit Freunden shoppen gehen und gegenseitig beraten.