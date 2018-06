Luke Cage: Schwarz ist geil

Was brauchst du als Schwarzer in Harlem? Am besten eine kugelsichere Haut, man weiß ja nie, wie die Bullen grad drauf sind. Das ist es auch, was dem Übermann Luke das gewisse Etwas beschert. Nun geht Netflix-Serie Luke Cage in die zweite Runde.

Ein Skript vom talentierten Cheo Hodari Coker, handverlesene schwarze Darsteller und vor allem ein permanenter HipHop-Soundtrack vom Feinsten: Das war Luke Cage, Staffel 1. Eine Netflix-Serie, an die du dich nach der ersten Sexszene zwischen Detektivin Misty Knight (Simone Missick) und Supermann Luke (Mike Colter) sofort gewöhnt hast. Dazu kann man nun wirklich Sex sagen. Phänomenal. Zum Plot selbst ist wenig zu erwähnen (eine Marvel-Partie eben). Wer die Story kennt, ist im Bilde. Wer nicht, gebe sich zum Aufwärmen den Beginn von Episode 5, die mit einer Performance von Jidenna (Long Live the Chief) beginnt. Der eine Fehler der Serie war, dass man auf die zweite Staffel so lange warten musste. Aber am 22. Juni ist es soweit. Und Misty ist auch wieder dabei, wenn auch mit einem Arm weniger. Wurscht, isso.

Und hier der exzellente Einstieg in Episode 5 von Staffel 1: drei Minuten kreative Energie, ein Cut-mix aus „Previously“ mit der wunderbaren Ms Dawson, dem großen Mr Colter beim Haus-Entsorgen, der Bühne des Machthaberers, wo gerade Jidenna den Soundtrack dazu besorgt. Kannst nur erträumen. So geht Binge-TV.

Luke Cage, Staffel 2, mit Mike Colter, Simone Missick, Rosario Dawson; 22.6.2018; auf Netflix.