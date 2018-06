Wankband oder: Liebe den Planeten wie dich selbst

Heute schon den Affen gepeitscht? Schnall dir das Wankband um. Eine Art Motor. Der aber keine Abgase produziert, sondern – neben letztlich vergesslichen Momenten – auch noch Energie gewinnt.

Im Prinzip haben wir es mit der organischen Urform eines Verbrennungsmotors zu tun. Dessen Schwachstelle bekanntlich ist, dass bei mangelhafter Schmierung Gleitreibung entsteht. Was mitunter zu Kolbenreibern führt. Bei diesem Motor allerdings – der am Handgelenk fixiert werden kann –, fängt der Spaß beim Kolbenreiben erst so richtig an (wichtige Information ad hoc: den Motor unbedingt am aktiven Handgelenk befestigen. Alles andere wär etwas dumm).

Zum Kolben: Das ist natürlich ein passend respektables Wort, um den Penis zu bezeichnen. Der Penis wird selten verniedlicht (außer in Deutschland, wo er Pimmel heißt), und das ist gut so. Er braucht Respekt – den er sich schwer verdient. Wussten Sie, dass das Blutvolumen auf das Elffache angekurbelt werden muss, damit dem Penis eine Erektion widerfährt?

Kolbenreiber

Es sei dahingestellt, wie perfekt das Zusammenspiel von Testosteron, Schwellkörpern, Stickstoffmonoxid und Endothelzellen funktionieren muss, damit der Penis überhaupt mal hochkommt. Tatsache ist: Es ist phänomenal. Der Rest ist eine Verknüpfung von Umständen, an deren Ende dieser neue, fabulöse Motor steht.

Umstand 1: Alle Männer masturbieren. Sie richten den Richard, sie peitschen den Affen, sie entfrosten den Kühlschrank, sie erwürgen den Sheriff und warten dann auf die Hilfssheriffs. Das führt, zweitens, irgendwann auch zu Besuchen von Erregermedien. Zum Beispiel zu Pornhub.com – deren Macher nun das Wankband vorstellten. Aus typisch männlichen Gründen: um die Welt zu retten, was sonst? Das Bewusstsein des Handjobbers soll nicht mehr länger auf das Niveau eines Spermiums schrumpfen, das sich am Ende seiner Reise verdutzt fragt, warum es, entgegen seiner Programmierung, ausgerechnet in einem Taschentuch landete. Er kann aber auch stolz sein, seinen kleinen Teil zur Lösung des globalen Energieproblems geleistet zu haben. Dank Wankband, das mit einer „Shake To Charge“-Technologie ausgestattet ist, welche die frei werdende Energie speichert. In diesem Sinne: Es werde Licht.