Ride with your Friends – ein Wochenende mit drei Husqvarna Streetbikes zu gewinnen!

Und Action: Ein ganzes Wochenende lang Motorradfahren mit Freunden – und das auch noch mit den neuen, ultrahippen Modellen Vitpilen 401, Svartpilen 401 und der Vitpilen 701 der schwedischen Offroadmarke Husqvarna. Gibt es Besseres?

Du wolltest schon immer mit Freunden ein actionreiches Wochenende am Bike verbringen? Dann nimm an unserem Gewinnspiel teil!

Und so geht‘s: Nenne zwei Freunde und erklär uns, wer von euch Dreien zu welchem der Urban Streetbikes am besten passt und warum! Um herauszufinden, welcher Bike-Typ ihr seid, einfach die Modellbeschreibungen im Artikel unten lesen!

Der Teilnehmer mit der originellsten Einsendung gewinnt, und erhält so die Möglichkeit, seine zwei Freunde auf das Wochenende mit den Husqvarna Vitpilen 401, Svartpilen 401 und Vitpilen 701 einzuladen. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß beim Ride with your Friends-Weekend!

Die Hardfacts:

Wann: Von Freitag 27. Juli 2018 9:00 bis Montag 30. Juli 2018 9:00 (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 3. bis 6. August 2018)

Wo: Husqvarna Flagshipstore Wien, Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf

Wer: Alle mit gültigem A-Führerschein

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL

Simple Progressive meets Street Style

Das Motorrad ist längst nicht nur mehr Freizeitobjekt alleine. Motorradfahren ist en vogue und ein urbaner Lifestyle. Man verzichtet nur bei eisigster Kälte auf das Zweirad. Alle Wege, welcher Natur auch immer, werden mit dem Bike absolviert. Was zählt – nebst purem Fahrspaß –, ist vor allem auch der stilsichere Look von Mensch und Maschine.

Fotos: Oliver Gast / Text: Alex Pisecker, Gregor Josel

Mit der brandneuen und zeitlos schönen Husqvarna Vitpilen 401 ist man im elegant- lockeren Business-Outfit fit für die Vorstandssitzung. Aber bitte mit Lederjacke und Handschuhen. Und hat man sich der ledernen Oberwäsche entledigt, genügt dreimal beuteln, einmal durchs Haar fahren, und schon ist man bereit für das nächste Meeting. Simple Progressive nennt Husqvarna die Optik seiner drei neuen Urban Streetbikes und erfindet damit das Motorraddesign praktisch neu. Neben der Vitpilen 401 fällt es schwer, nicht gut auszusehen. Zu toppen ist der Look lediglich noch durch das urban-archaische Design der Zenith Pilot Type 20 Chronograph Ton-Up, welche die scharfe Silhouette des Anzugs unterstreicht.

Die Svartpilen 401 ist der Urban Explorer unter den neuen Husqvarna-Straßenmodellen. Sie ist feister im Look, schreckt auch vor leichtem Gelände nicht zurück und ist der perfekte Begleiter für urbanen Freizeitstyle. Mit oder ohne Sozia. Hosen sind empfehlenswert, Jeans ideal, und gegen den Fahrtwind schützt man sich mit Parka oder Bomberjacke. Der Nierengurt darunter bleibt unbemerkt – ob vor dem Nobelitaliener in der City oder am Wochenende auf einer kleinen Landpartie mit der Liebsten. Das reduzierte, aber dennoch höchst selbstbewusste Design der Svartpilen, was so viel wie „schwarzer Pfeil“ heißt, lässt viel Spielraum für den Look von Fahrer und Beifahrer. Knalliges Rot, mattes Grün oder Jeansblau – she’s got the look!

Die Zeiten, in denen man sich in irgend­einem x-beliebigen Outfit auf das Bike ­geschwungen hat, sind vorbei. Hier ist ­Insta-Coolness durch passende Jacken, stylische Shades – dürfen farblich durchaus auf das Motorrad abgestimmt sein – sowie die ultimativen Jeans angesagt. Die Dritte im Bunde der neuen Husqvarna- Streetbike-Reihe ist die Vitpilen 701. Sie ist der sportlichste der neuen austro-schwedischen „Pfeile“ und strotzt vor Hightech-Features und purem Fahrspaß. Simpel und progressiv ist das generelle Konzept, es geht um höchsten Lifestylefaktor gepaart mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Für die 300-Kilometer-Runde kleidet man sich robust, das Outfit trotzt im „worst case“ auch dem Asphalt. Und hier bietet Husqvarna selbst eine perfekt coole, aber auch motorradtaugliche Version an, die ­alles andere als altbacken rüberkommt. Motorrad-Jeans aus abriebfesten Hightech-Materialien, dazu die stylische Motorrad-Lederjacke mit Protektoren, darunter ein krasses T-Shirt – und der Zeitgeist hits the road.

Behind the scenes! Die beeindruckenden Bilder des Husqvarna-Fashion-Shootings kann man hier nachsehen:

Fotoassistenz: Jürgen Ulrich / Emily Müllner

Styling: Alex Pisecker

Models: Patrick Kafka / Wiener Models, Vicky Knes

Make-up: Petra Hristov