Eine Testfahrt durch Wien – Der Husqvarna Urban City Ride

City-Biker aufgepasst! Beim Husqvarna Urban City Ride am 4. und 5. Juli kann man drei heiße Eisen testen, nämlich die coolen Urban Streetbikes Vitpilen 401, Svartpilen 401 und Vitpilen 701 der schwedisch-österreichischen Motorradfirma Husqvarna.



Mit den Modellen der neuen Vitpilen- und Svartpilen-Serie zieht Husqvarna aus, um eine tatsächlich neue und unverwechselbare Art des Motorrad(fahren)s zu erfinden. Die Vitpilen 401, Svartpilen 401 und Vitpilen 701 zeigen sich im meisterlichen Design, sind aber nicht nur schöne Hingucker, sondern auch echte Fahrmaschinen. Wir haben die drei neuen, ultrahippen Urban Streetbikes bereits getestet und dabei lässig in Szene gesetzt. WIENER-Herausgeber und Motorrad-Experte Gregor Josel nahm zudem die Vitpilen 701 genauer unter die Lupe und drehte damit einige – sichtlich begeisterte – Runden.

Wer Lust auf einen Test-Ride mit diesen besonderen Bikes hat, sollte am 4. und 5. Juli von jeweils 16:00 bis 21:00 Uhr beim Café Français Stadtpark vorbeikommen. Die Fahrten starten stündlich und dauern an die 30 bis 40 Minuten. Dabei kann man sich überzeugen, dass die Vitpilen- und Svartpilen-Modelle die idealen Begleiter in der City sind, denn die Tour führt euch durch die Wiener Innenstadt. Und eines ist sicher: Für Motorradfans ist der Husqvarna Urban City Ride die perfekte Gelegenheit, diese drei neuen Husqvarna Urban Streetbikes kennenzulernen.

Infoporn Husqvarna Urban City Ride

Anmelden: entweder per Mail an rideout@emmotions.com oder auch persönlich vor Ort. Gebt dabei auf jeden Fall euren Namen, das Wunschdatum, die bevorzugte Uhrzeit und den Modellnamen an!

Wann: 4. & 5. Juli 2018, jeweils von 16 bis 21 Uhr

Wo: Café Français Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Mehr über die Vitpilen 401 und 701 erfahrt ihr hier, alle Infos zur Svartpilen 401 gibt es hier.