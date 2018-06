Games: Höchste Baukunst – The Elder Scrolls Online Summerset

In nur vier Jahren konnte sich der MMORPG-Ableger des Klassikers „The Elder Scrolls“ trotz der „WoW“- Dominanz eine recht beachtliche Fanbase erarbeiten. Auf die sehr gut angenommene Erweiterung „Morrowind“ setzt Entwickler ZeniMax jetzt noch eins drauf und ergänzt das Spiel mit „Summerset“ um die höchst interessante Heimat der Hochelfen.

Text: Markus Höller

Das herausragendste Merkmal der Erweiterung „Summerset“ ist mit Sicherheit die erstaunliche neue Region Summerset (zu Deutsch: ­Sommersend) selbst. Der spezielle Baustil der Hochelfen, der sich in gewissen Teilen wie in archäologischen Schichten von den einfachen Anfängen bis zu den extrem fein ziselierten, hochgestreckten Bauten ablesen lässt, erinnert in vielerlei Hinsicht an verspielte Kulturdenkmäler wie Schloss Neuschwanstein oder neugotische Kirchen. Alleine das Erkunden und Bestaunen dieser neuen Welt lässt einen als Gamer schon stundenlang in der Spielwelt versinken.

Freilich aber ist Eyecandy nicht der einzige Grund, warum sich die Erweiterung für Freunde des „Elder Scrolls“-Universums lohnt. Die Hauptgeschichte führt den daedrischen Handlungsbogen fort, der mit der Spielerweiterung „Orsinium“ begann. Man kann sich dem Psijik- Orden anschließen; sobald man ­dessen Magie gemeistert hat, lässt sich mit den neuen Fertigkeiten ­sogar die Zeit manipulieren. Ebenfalls viel Action und reichhaltige Belohnungen versprechen die neuen PvE-Herausforderungen in Wolkenruh, bei denen von bis zu zwölf Spielern gleichzeitig Teamwork und Kampfgeist gefordert ist. Aber auch nette Dreingaben, wie die Eigen­anfertigung von Schmuck- und Ausrüstungsgegenständen, werten das Spiel immens auf und bieten so auch für Veteranen nicht nur inte­ressante Spielanreize, sondern auch zahlreiche neue Fähigkeiten, um die individuellen Charaktere und Spielstile noch mehr zu verfeinern.

Apropos Veteranen: Selbstverständlich kann mit den vorhandenen Charakteren aus allen bisherigen Teilen weitergemacht werden. Aber auch Neulinge können barrierefrei loslegen, „Summerset“ beinhaltet das Basisspiel und lässt sich daher vollkommen ohne Vorinstallation, Bezahlabo oder vergangene Akti­vität starten.

„The Elder Scrolls Online Summerset“ bietet dank der zahlreichen Neuerungen und der erheblich ergänzten Spielwelt auf jeden Fall ­genug Material, um die Zeit bis zur nächsten Erweiterung zu füllen. Die im Verhältnis zu „Morrowind“ noch viel umfangreicheren Features versprechen in Kombination mit der weiterhin zuverlässigen Game-Engine robuste Performance online mit über 1 Million an regelmäßigen Spielern – und das Cross-Plattform über Konsole, Mac und PC. Den letzten Entwicklungen entsprechend hat ZeniMax das Loot-System so weit zahm gehalten, dass auch ESO-Plus-Kunden keine unfairen Vorteile erhalten. Ein feiner Zug, ein feines Spiel!

Infoporn The Elder Scrolls Online Summerset

Entwickler: ZeniMax

Publisher: Bethesda

Erschienen für: PS4, Xbox One, PC, Mac

Spieler: MMORG

WIR VERLOSEN: Jetzt mitspielen und ein Elder Scrolls Online Fanpaket gewinnen!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL

Fotos: (c) Hersteller