Weggehen im Sommer in Wien – 7 Jahre 30 Dancing & Speak Easy in der Albertina Passage

Urlaub in Wien: Wer daheimbleibt, hat’s auch nicht fad. Das Wiener Nightlife bleibt auch im Sommer am Leben.

Beziehungsweise: geht in den Untergrund. Weil die große AP im Sommer geschlossen bleibt, bittet man treue Gäste nun in die luxuriöse Members Lounge der feinen Unterkellerung der Opernkreuzung, mit eigenem Eingang über der Straße, noblem Ambiente und erlesenen Getränken. Wie in den guten alten Speak Easys der 30er ist sogar Rauchen erlaubt. Ebenso wie im stets proppenvollen Garten des Volksgarten, wenn Antje Braun und Christian Kalmuczak zum „30 Dancing“ an den Burgring bitten. Das tun sie übrigens bereits seit 7 Jahren, weshalb am 5. Juli dort die richtig große Sause steigt. Wir sehen uns …

Termintipps:

30 Dancing 7-Jahres-Fest: Do, 5.7., ab 19h im Volksgarten

Albertina Passage Members Lounge: Mo – Sa ab 20h