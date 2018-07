Festivalsommer 2018

Sommer, Sonne, laue Nächte. Bei diesen Festivals unterm freien Sternenhimmel ist kollektive Partylaune garantiert. Ein Überblick.

Text: Jakob Stantejsky, Anneliese Ringhofer

05/07 – 07/07

Electric Love

Armin van Buuren, The Chainsmokers, Marshmello, Steve Aoki, DJ Rush

Der Oberhammer für EDM-Fans findet am Salzburgring statt und bietet von österreichischen Geheimtipps bis zu weltberühmten Megastars wirklich alles, was das Herz ­begehrt. Ob Dubstep oder House – hier wird jeder glücklich.

electriclove.at

< ► > Naturkulisse: Das Electric Love findet am Salzburgring statt. Foto: (c) Heimo Spindler

26/07 – 29/07

Popfest Wien

Kreisky, Naked Lunch, Mavi Phoenix, Kreiml & Samurai

Ungefähr 60 heimische Acts erobern Ende Juli den Karlsplatz und machen nicht nur Pop-Liebhaber glücklich: Von Garage-Rock über Electro bis hin zu Hip-Hop erklingen im Herzen der Stadt alle möglichen Genres und bieten vielen Talenten aus Österreich eine ganz besondere Bühne. Kuratiert wird das diesjährige Popfest von der Musikjournalistin Katharina Seidler und dem vom Falter so schön bezeichneten „Bob Dylan vom Praterstern“ – Der Nino aus Wien.

popfest.at

< ► > Das Kuratoren-Duo des heurigen Popfests: Katharina Seidler und Nino Mandl aka Der Nino aus Wien. Foto: (c) Yavuz-Odabas-web

28/07

Electric Nation Vienna

Martin Garrix, Robin Schulz, Alan Walker

Drei der allerallerberühmtesten DJs der Welt an einem einzigen Tag auf die Trabrennbahn Krieau zu locken grenzt eigentlich an Hexerei. Für EDM-Fans aus Wien gibt es jedenfalls kein zulässiges Argument, warum sie den Samstag nicht hier verbringen sollten.

electricnation.at

02/08 – 04/08

Szene Openair

Bilderbuch, Beatsteaks, Kraftklub, Mavi Phoenix, Mother’s Cake

Zum bereits 29. Mal öffnet die Festival-Institution in Lustenau ihre Tore und lockt mit relativ unbekannten, jedoch umso spannenderen Acts aus allen Genreecken. Musikbegeisterte können hier eigentlich nur glücklich werden.

szeneopenair.at

< ► > Beim 29. Szene Openair wird auch der heimische Shootingstar Mavi Phoenix auftreten. Foto: (c) Lukas Gansterer

16/08 – 19/08

Frequency

Gorillaz, Imagine Dragons, Macklemore, Kygo

Das Frequency bei St. Pölten geht dieses Jahr deutlich stärker in die EDM- und Hip-Hop-Richtung, wobei Pop und Rock natürlich auch noch gut vertreten sind. Damit zollt das Festival- Highlight eindeutig dem momentanen Mainstream Respekt – coole Acts sind aber so oder so zuhauf dabei!

frequency.at

< ► > Glanzlichter beim Frequency Festival – Aufnahme aus 2017. Foto: (c) Heimo Spindler

23/08 – 26/08

Internationales Jazzfestival Saalfelden

Schmieds Puls, Mokoomba, Little Rosies Kindergarten, Trio Aïrés

Bereits zum 39. Mal liegen in Saalfelden feinste Jazzklänge in der sommerlichen Bergluft. Das Festival, in der internationalen Jazzszene fix etabliert, zeigt sich seit einigen Jahren ob jungem, genreübergreifendem Line-up von einer neuen, gar nicht gestrigen Seite – und gilt damit als europaweiter Trendsetter in Sachen Jazz reloaded. „Jazz wird

ja stets sehr offen interpretiert und ist ­bekannt für seine Vielschichtigkeit. Dem wollen wir im Rahmen unseres Festivals auch genügend Platz ein­räumen,“ so Intendant Mario Steidl.

jazzsaalfelden.com

06/07 – 14/08

Poolbar Festival

The Subways, White Lies, Shout Out Louds

Im Alten Hallenbad in Feldkirch geht über einen Monat lang die Post mit zahlreichen Künstlern aus Pop, Rock und Indie ab. Die ganz großen Namen findet man hier nicht, aber bei dem breiten Spektrum ist für jeden garantiert was dabei.

poolbar.at

