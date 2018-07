WMsplitter. Um Schwanzlänge voraus: Brasilien Weltmeister?

Die alte Frage: Kommt es auf die Größe an? Wenn ja, dann ist die WM so gut wie gelaufen. In einer massiven Studie (Sample: 15 000+) errechnete eine Wellness-Plattform die durchschnittliche Penislänge der teilnehmenden Länder. Demnach müsste Brasilien im Finale gegen Schweden mühelos siegen.

Text: Manfred Sax

Was bisher geschah: WM-Favorit Kolumbien (Durchschnitt: 17.03cm) zog gegen England (13.97cm) trotz riesigem Vorteil (3cm pro Mann) erstaunlicher Weise den Kürzeren. Ähnlich erging es auch Argentinien (14.88cm) gegen Frankreich (13.53cm). Formgemäß, wenn auch ominös knapp, besiegte Belgien (15,85cm) das immens zähe Team der kleingewachsenen Japaner (10.92cm). Was eventuell mit gewissen, im asiatischen Raum gar nicht seltenen Trainingsmethoden zu tun hat.

Dass Mexiko (15.10cm) gegen Brasilien (16.10cm) immer zweiter Sieger bleiben wird, bestätigte sich auch bei Russland2018. Auch Schweden (14.88cm) rammte seinen natürlichen Vorsprung gegen die Schweiz (14.35cm). Die Machos aus Uruguay (15.14cm) hatten gegen Portugal (13.19cm) genau null Probleme. Und dass Kroatien (14.77cm) gegen Quasi-Europameister Dänemark (15.89cm) die Oberhand behielt, muss fast als kleine Sensation gehandelt werden. Aber was besagt dies nun für den Rest der WM?

Penislänge-WM

Vergiss Tagesform, Dribbling-Künste und Marktwert der WM-Teams. Hier geht es um den Mannesstolz. Und die Frage, ob die Größe dieses dritten Standbeins beim Ballestern eine Rolle spielt. Psychologisch drücken vermeintlich fehlende Zentimeter in horizontalen Ereignissen mitunter auf das Selbstbewusstsein. Aber wie dem auch sei: Hims, eine Plattform für männliche Wellness, analysierte 17 Studien (insgesamt 15 500 Teilnehmer), um jenseits von Fouls und Tricks und Volleys die Form der WM-Teilnehmer unter die Lupe zu nehmen – nämlich objektiv; nach durchschnittlicher (erigierter) Penislänge der Männer ihrer Länder. Demnach hat die WM bereits so manche Überraschung geliefert (Japan!). Weniger sensationell dagegen das Ausscheiden der Deutschen (14.48cm). Für den Rest der nun im Viertelfinal-Stadium befindlichen WM sollte demnach die Sache wie folgt verlaufen:

Ja, trotz aller Neymarschen Eskapaden: WM-Favorit Brasilien wird im Finale gegen Schweden den kleinen aber feinen Vorsprung pro Mann (1.22cm) mühelos über die Runden bringen, zumal deren weit gefährlicheren Gegner Belgien (Unterschied: 0.25cm) und Uruguay (0.96cm) bereits zuvor bezwungen wurden. Dass es Schweden ins Finale brachte, war der diesbezüglich ungerechten Gruppenbildung zuzuschreiben. Sowohl England (Defizit: 0.91cm) als auch Team Kroatien (das die unterbestückten Russen – Wodka? – gnadenlos wegputzte) waren in Sachen drittes Standbein keine Gegner.

Tja, in diesem Sinne: Sorry, dass wir den letztlichen Sieger bereits jetzt preisgegeben haben. Aber unterm Strich bleibt ohnehin: Sensationen sind immer möglich, weil: Der Ball ist rund.

Und so sah die ursprüngliche Favoritenlage zu Beginn der WM aus (Viertelfinalisten fett gedruckt):

Kolumbien: 17.03cm

Island: 16.51cm

Panama: 16.27cm

Brasilien: 16.10cm

Peru: 16.03cm

Dänemark: 15.89cm

Senegal: 15.89cm

Belgien: 15.85cm

Ägypten: 15.69cm

Nigeria: 15.50cm

Uruguay: 15.14cm

Mexiko: 15.10cm

Marokko: 15.03cm

Tunesien: 15.01cm

Costa Rica: 15.01cm

Schweden: 14.88cm

Argentinien: 14.88cm

Serbien: 14.87cm

Kroatien: 14.77cm

Iran: 14.55cm

Deutschland: 14.48cm

Schweiz: 14.35cm

Polen: 14.29cm

England: 13.97cm

Spanien: 13.85cm

Saudi-Arabien: 13.80cm

Frankreich: 13.53cm

Australien: 13.31cm

Russland: 13.21cm

Portugal: 13.19cm

Südkorea: 11.71cm

Japan: 10.92cm

Angaben: forhims.com; Coverfoto: Getty