2017 stellte Bell & Ross bei der Uhrenmesse Baselworld seine erste quadratische Taucheruhr vor. 2018 wird die Modellreihe um die Diver Blue und die limitierte Diver Bronze erweitert.

Text: Gregor Josel

Luft, Erde und Wasser, das sind die Einsatzgebiete für die 1992 gegründete Marke Bell & Ross, die für das spezielle, quadratische und an Flugzeuginstrumente erinnernde Layout und gleichzeitig als Spezialist für professionelle Instrumentenuhren bekannt ist. Eine wichtige Benchmark im Taucheruhrensegment setzte das Schweizer Unternehmen mit der 1997 vorgestellten Hydromax, die ­einem Druck von 1.110 ATM/Bar und somit der maximalen Tauchtiefe auf der Erde mit 11.000 Metern standhalten kann – und damit auch einen Weltrekord aufstellte.

2017 präsentierte Bell & Ross mit der BR 03-92 Diver dann auch die erste quadratische Taucheruhr der Marke, die jetzt ebenfalls dem ­markentypischen Layout entspricht. Für das aktuelle Modelljahr er­weitern die Schweizer das Diver-Portfolio um zwei Modelle, nämlich die neue BR03-92 Diver Blue und die BR03‑92 Diver Bronze.

Die neue Diver Blue greift die Farbe Blau, Symbol der Unter­wasserwelt, auf. Neben dem blauen Zifferblatt, blauen Kautschuk­armband und blauen Aluminium­einsatz auf der Lünette setzt die BR03-92 Diver Blue mit den mit weißem SuperLuminova beschichteten Indizes und dem gelben Stundenzeiger auf maximale Ablesbarkeit. Unter Wasser verschwinden die ­Farben aufgrund der nachlassenden Lichtstärke nacheinander. Der gelbe Stundenzeiger verschwindet zu Gunsten des Minutenzeigers, dessen Ablesbarkeit für die Sicherheit des Tauchers unentbehrlich ist.

Die zweite Neuheit, die auf 999 Exemplare limitierte Diver Bronze, erinnert an die Anfänge der Unterwassererkundungen. Das Gehäuse und die Lünette sind aus Bronze, dem Material, das früher für Taucherhelme verwendet wurde. Bronze ist unveränderlich, kann mit der Zeit, je nach Umgebung, eine Patina ansetzen und bekommt so im Laufe der Jahre einen einzigartigen Farbton. Die Anlehnung an die Wurzeln des Unterwasserabenteuers zeigt sich auch in Form eines eingravierten Taucherhelms auf dem Gehäuseboden. Das Armband aus gealtertem Leder, das den Vintage-Charakter und den authentischen Stil der Uhr weiterführt, kann zum Tauchen gegen ein Kautschukarmband ausgetauscht werden.