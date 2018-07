Magische Anziehung – Bruckner testet Sicherheitspedale für Mountainbikes & Co

Diese brandneuen Magnetpedale schenken einen ­runden Tritt und trotzdem freie Beine.

Text: Thomas Bruckner / Fotos: Johann Lechner



Das magped-Sicherheitspedal ist die Pedal-Innovation für Mountainbikes und E-Bikes. Durch den Einsatz ­eines speziellen Magnetmechanismus ist ein schnelles, sicheres und ein­faches Ablösen des Fußes vom Pedal jederzeit möglich. Das Sturz- und Verletzungsrisiko wird im Vergleich zu Pedalen mit festen Verbindungen (herkömmliche Klickpedale) auf ein absolutes Minimum reduziert.

Bruckners Test:

Jeder, der mit herkömmlichen Klickpedalen unterwegs ist, ist damit garantiert schon mal im Dreck gelandet – schlicht deshalb, weil er in einer Notsituation nicht rechtzeitig aus der Bindung gekommen ist. Mir passiert das sogar immer wieder, aufgrund einer Knöchelverletzung aus Snowboarder-Zeiten schafft mein rechter Fuß nämlich keine Drehbewegung mehr, was beim Lösen von Klickpedalen ein Muss ist. Magnetpedale sind mir also eine echte Hoffnung. Der Erstcheck bei den noch nicht montierten Pedalen überrascht mich. Die Zugkraft der Magneten hätte ich größer erwartet. Bei der ersten Ausfahrt ist dann natürlich ein Unterschied zu den gewohnten Klickpedalen spürbar. Die Verbindung mit den Pedalen fühlt sich anfangs etwas lose an. Definitiv muss ich mit ein bisschen mehr Gefühl radeln, als ich das ansonsten mit Klickpedalen tue, aber das ist ja nicht unbedingt ein Nachteil. Auch muss ich darauf achten, dass ich korrekt auf dem Pedal stehe. Kilometer für Kilometer bekomme ich mehr Gefühl für die Magnetpedale. Und mehr Vertrauen. Für die Auffahrt wähle ich eine technisch schwierige Strecke, auf der ich sicherlich das eine oder andere Mal blitzschnell rausmuss aus den Pedalen, um nicht zu Sturz zu kommen. Und voilà, schon nach dieser Jungfernfahrt bin ich Fürsprecher der Magnet­pedale. Runder Tritt? Kein Pro­blem. ­Lösen vom Pedal? Jederzeit möglich. Halt auf dem Pedal? Absolut ausreichend vorhanden. Für alle Klickpedalkritiker sind die magped-Magnetpedale ­unumstritten die beste Alternative.

Infoporn

magped-Sicherheitspedale

Gewicht: ab 452 Gramm pro Paar

Magnetstärke: je nach gewählter Stärke bis 22 kg Haltekraft; Spezialstahlplatten für Schuhe passen auf alle SPD-Fahrradschuhe, Magnet am Pedal ist flexibel gelagert und in der Höhe einstellbar

Preis: ab 94 Euro

Infos: magped.com

BEWERTUNG

Schwierigkeitsstufe: 1

Hände weg: Profis und Wettkampffreaks

Passt für: Anfänger bis sportliche Biker