Red Bull PlayStreets: Die Freeski-Elite in Bad Gastein

Nach einem Jahr Pause bringt das Red Bull PlayStreets am 15. Februar bereits zum achten Mal die internationale Spitze des Freeskiings mitten nach Bad Gastein. Bei dem Event fetzen die Athleten durch die Gassen und über die Dächer des Skiortes, während sie um den Sieg kämpfen.

Text: Jakob Stantejsky

Über 13.000 begeisterte Fans werden auch dieses Jahr wieder erwartet, wenn sich rund 20 der weltbesten Freeskier auf dem spektakulären Kurs messen. 160 Kubikmeter Holz, 25.000 Schrauben und sechs Monate Arbeit stecken in der gigantischen Konstruktion kreuz und quer durch und über Bad Gastein. Mit Fräsen wird kurz vor dem Wettkampf der Schnee zu eindrucksvollen Kickern und Roadgaps geformt, damit auch wirklich allerbeste Bedingungen herrschen.

Die werden dann von waschechten Superstars der Szene auch beinhart ausgenutzt. Denn zu Gast ist nicht nur Olympiadoppel- und X-Games-Sieger David Wise, sondern auch Titelverteidiger Jesper Tjäder ist dabei, Taisei Yamamoto reist extra aus Japan an und auch Antoine Adelisse lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen, um nur ein paar der großen Namen zu nennen. Die österreichischen Artisten werden trotz der starken Konkurrenz die Fahnen des Gastgeberlandes hochhalten, wobei sich vor allem Lukas Müllauer viel ausrechnen darf. 2017, bei der letzten Austragung des Events, errang der Salzburger den phänomenalen dritten Platz und ist jetzt sicher heiß auf die oberste Stufe am Podest.

Heiß her geht es aber nicht nur beim Slopestyle-Contest, sondern auch abseits der Piste. Rund eine Woche lang mutiert Bad Gastein beim Red Bull PlayStreets nicht nur zur Freeski- sondern auch zur Partymetropole und lockt mit einem unerschöpflichen Rahmenprogramm in die zahlreichen Bars und Lokale rund um die Strecke. Wer es jedoch trotz aller Verlockung nicht nach Salzburg schafft, kann das Spektakel am 15. Februar übrigens auch ab 20 Uhr im Netz auf Red Bull TV oder ab 22:15 auf ServusTV verfolgen.

Red Bull PlayStreets – Das Programm

13.2. Wall of Fame Enthüllung: ab 20:30 Uhr, danach offizielle Wall of Fame Party im Silver Bullet

14.2. Red Bull PlayStreets – Das Training: ab 17 Uhr, anschließend Bib Draw Party im Silver Bullet

15.2. Red Bull PlayStreets: ab 13 Uhr Training, 15 Uhr Qualifying, 19 Uhr Finale, ab 22 Uhr Offizielle Afterparty mit allen Ridern im Ginger‘n‘Gin

Foto – Header: (c) Erwin Polanc / Red Bull Content Pool