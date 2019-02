Dua Lipa stiehlt Alita die Show

Das vergangene Wochenende sah die Weltpremiere von ”Alita – Battle Angel“ in London. Aber dann sahen alle nur Dua Lipa. Verantwortlich für das Riesengsturl: ihre Beine, wie üblich …



Dua Lipa trug, was nach einigem Grübeln als „transparentes Mesh-Kleid“ abgesegnet wurde, eine Art Gerüst, vom Nabel abwärts, darunter eine Ansicht, die alle eventuellen Fragen erübrigte. Der gegenwärtige europäische Superstar des Pop weiß eben, was die Fans lieben. Nicht ganz das, wie sich das der eigentliche Star des Abends – die gleichermaßen umwerfende Rosa „Alita“ Salazar – wahrscheinlich vorstellte. Dua Lipa (23) glitt über den roten Teppich, und plötzlich sahen die Kameraleute nur sie, die wiederum nur Augen für ihren gegenwärtigen Lover Isaac Carew hatte. Nein, kennen wir nicht, interessiert uns auch nicht. Dass dann auch noch Topstars wie Jennifer Connolly und Eiza Gonzalez folgten, fiel weiters niemandem auf.

Die Dua Lipa-Show war mächtig beeindruckend, obwohl sie eigentlich nichts anderes machte, als einfach nur dazu sein. Und an Stelle eines „sorry“ für den Diebstahl der Show instagramierte Lipa einen Gruß an die Salazar und beteuerte, welch „ultimate badass killer bitch“ die Alita-Darstellerin in Wahrheit ist. Man kann nur gespannt sein, was ihr am 10. Februar bei den Grammy Awards einfällt, dort ist sie als Best New Artist nominiert. Tja, es dauert eben immer ein wenig, bis die Amis überreißen, was Sache ist.

Dua Lipa wurde 1995 in London geboren, ihre Eltern stammen aus Pristina, Albanien. Der Sänger Marlon Roudette, Teil des Duos Mattafix, ermutigte Dua Lipa zu Demo-Aufnahmen, die sie später bei Soundcloud veröffentlichte. Dort wurden die Manager von Lana del Rey auf sie aufmerksam, und Dua Lipa erhielt einen Plattenvertrag bei Universal Music. 2015 erreichte sie mit ihrem Song „Be the One“ die Top Ten in über zehn Ländern, darunter drei Nummer-Eins-Platzierungen. 2017 folgte mit der Veröffentlichung von „New Rules“ eine weltweite Nummer 1, ein Superstar was born: meist-gestreamte Künstlerin des Jahres auf Spotify, anlässlich eines Besuches in der Heimat ihrer Eltern überreichte ihr der Bürgermeister von Pristina den Schlüssel der Stadt. Hier noch ein cooler Clip, um zu zeigen, was bei Dua Lipa Sache ist. Ja, so geht sexy …