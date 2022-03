Wir heben das Glas auf St. Patrick mit Jameson Irish Whiskey!

Jedes Jahr am 17. März ist St. Patrick’s Day – da lassen die Iren ihren Schutzpatron und Nationalheiligen hochleben. Und die ganze Welt macht mit!

Foto Header: Pixabay

Ursprünglich ein religiöser Feiertag zu Ehren des irischen Bischofs Patrick, wird der St. Patrick‘s Day mittlerweile auf der ganzen Welt gefeiert. Nicht nur in Dublin, auch in anderen Metropolen wie Manchester, New York oder Chicago finden Paraden statt und berühmte Monumente wie das Kolosseum in Rom oder die Allianz-Arena in München erstrahlen beim „Global Greening“ in grünem Licht. Auch in Wien wird der St. Patrick’s Day alljährlich zelebriert – wenn auch im kleineren Rahmen. Sehenswürdigkeiten wie das Riesenrad und das Burgtheater werden am 17. März grün beleuchtet und die heimischen Pubs und Bars rüsten sich für einen gemeinsamen Abend mit Jameson Irish Whiskey.

Foto: Jameson

Der perfekte Drink dazu: Jameson, Ginger Ale & Lime

Ob im Pub oder zu Hause mit Freunden – Jameson, Ginger Ale & Lime ist der perfekte Drink für den St. Patrick’s Day. Im Mix mit dem spritzigen, leicht herben Ginger Ale und kombiniert mit einer Limette wird Jameson Irish Whiskey zum köstlichen Drink für SIE und IHN. Damit ist Jameson, Ginger Ale & Lime, der mit seinem einzigartig frischen Geschmack Whisky-Aficionados und Whisky-Einsteiger gleichermaßen begeistert, ein Muss am St. Patrick’s Day.

Zutaten:

4 cl Jameson Irish Whiskey

12 cl Ginger Ale

1 große Limettenspalte

Eiswürfel

Zubereitung:

Ein Highball-Glas mit Eiswürfeln befüllen. Jameson Irish Whiskey hinzugeben, mit Ginger Ale auffüllen und kurz umrühren. Dazu kommt noch ein Spritzer Limettensaft, die restliche Limettenspalte geht direkt ins Glas. Wer will, kann noch etwas grüne Lebensmittelfarbe verwenden. Slainté!

Mitmachen und gewinnen!

Jameson als größter und bekanntester Hersteller von Irish Whiskey, lässt für WIENER-Leser drei Geschenkpakete springen, bestehend aus 1 x Jameson Irish Whiskey 2 x Jameson Irish Whiskey Gläser und 1 x Jameson Seesack inkl. Jameson Socken!

Teilnahme ab 18 Jahren!

Teilnahmeschluss: 17. 03. 2022