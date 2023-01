Sennheiser TV Clear für ungestörten TV-Genuss

Mitmachen und ein Sennheiser TV Clear Set gewinnen! Der WIENER verlost kristallklaren TV-Klang im praktischen True Wireless-Format für ungestörten TV-Genuss.

Alle Fotos: Sennheiser

TV Clear bietet die Möglichkeit, fernzusehen, ohne die Mitmenschen zu stören oder durch Außengeräusche abgelenkt zu werden. Zum Beispiel dann, wenn es nur ein TV-Gerät im Haushalt gibt. Mit der Option „Umgebungsgeräusche“ bleiben Stimmen und akustische Ereignisse im Raum bei der Nutzung der Ohrhörer wahrnehmbar – ideal, um im Freundes- oder Familienkreis fernzusehen. Als universelle Lösung lässt sich TV Clear mit mehreren Geräten verbinden: per Sender mit dem Fernseher oder per Bluetooth direkt mit Tablets oder Smartphones. Beim Fernsehen sorgt die Streaming-Technologie des Senders mit geringer Latenz dafür, dass Audio- und Videoinhalte stets synchron bleiben.

Einfaches Setup



Der kleine Sender „TV Connector“ wird am TV angeschlossen und sorgt so an jedem Fernseher für eine hochwertige Audioübertragung mit minimaler Latenz. Und egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone, zuhause oder unterwegs. Die TV Clear Ohrhörer lassen sich einfach über Bluetooth verbinden – und ermöglichen damit optimalen Videoklang sowie Telefonate in hoher Sprachqualität.

Perfekter Komfort

Mit gerade einmal 6,9 Gramm setzen die True Wireless-Ohrhörers in Sachen Tragekomfort auch bei langen Fernsehsessions Maßstäbe. Ohne beim Tragen einer Brille zu stören oder auf die Schläfen zu drücken. Das unauffällige, kabellose Design und eine Auswahl verschiedener Größen von Ohradaptern mit stabilisierenden Silikon-Flügeln bieten einen festen, sicheren Sitz. Die TV Clear Ohrhörer bleiben an ihrem Platz, ohne zu drücken – egal, ob liegend auf dem Sofa oder zurückgelehnt im Sessel.

TV Clear verfügt außerdem über einen langlebigen Akku, der bei Verwendung des Senders mit einer einzigen Ladung bis zu 15 Stunden Laufzeit bietet. Mit der kompakten und eleganten Transportbox lassen sich die Ohrhörer einfach aufbewahren und wieder aufladen, sodass weitere 22 Stunden TV-Unterhaltung möglich sind.

