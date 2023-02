RUSSKAJA – Der Tod einer Band

RUSSKAJA, die Band mit dem Russenschmäh hat also das Hangerl geworfen. Die Musikkapelle rund um den charismatischen Sänger Georgij Makazaria existiert nicht mehr (zumindest in der bisherigen Form). Aber warum eigentlich?

Text: Christian Jandrisits

Gut, ich hab’s da besser getroffen mit meinem amerikanischen Rockabilly Band Konzept. Immerhin hat dieser Putin doch tatsächlich mit Atomwaffen gedroht!!! Da kann man gerne auf solch eine Russencombo verzichten. Meine Güte, wegen der zwei Atombomberl auf Japan, muss mir jetzt kana deppat kumma, das is Jahrzehnte her, wenn nicht sogar Jahre!

Angefeindet wurden sie im Netz! Na, no na … Ich mein, da muss ja schon bei der Bandkonzept-Ausarbeitung einiges schief gelaufen sein. Viel Arbeit haben’s da sicher nicht reingesteckt, wo doch eh jeder, nämlich JEDER g’wusst hat, dass so ein Angriffskrieg auf die Ukraine schon Jahrzehnte vorprogrammiert war, wenn nicht sogar Jahre! Ich hingegen, bei meiner TEXAS-Tour 2015 war live dabei als sie den Donald zum Präsidenten gemacht haben, aufrechte Redneck Amerikaner mit ihren selbstgemalten „Nigger Go Home“-Flaggen, stolz präsentiert auf der PickUp Truck Ladefläche! Das war ein Augenschmaus!

Georgij Makazaria by Maximilian Lottmann

Ok, ok – eine Zeit lang is ihr Russenschmäh halt reingegangen, sie haben Konzertsäle gefüllt und Platten verkauft, ich mein, in Österreich als Musiker wird dir doch eh alles in den Ar… geschoben, da muss man nicht viel dafür tun! Das Wochenende dauert bei uns von Montag bis Freitag, ansonsten „money for nothing and the chicks for free“!

Stö da vur, do siecht die ana, bist ja glei a Putin Hawara! Kurti Beidlmayr, 36, (Buchhalter)

Geblendet haben sie ihr Publikum, geblendet! Jahrelang! Und jetzt mit den sinkenden Konzertvorverkaufszahlen haben sie die Rechnung präsentiert bekommen, Ich mein, die sind ja nicht blöd, diese Publikumsmenschen! Jahrelang wurden sie verführt zum Abtanzen und Party machen und irgendwann ist dann halt mal Schluss! Weil jeder, nämlich JEDER hat gewusst, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht! Und spätestes seit 24. Februar 2022 hat jeder gewusst, dass die RUSSKAJA Musik eigentlich gar nicht soooo leiwand is! (Stö da vur, do siecht die ana, bist ja glei a Putin Hawara) Die enttäuschten Menschen haben aber eh ihren Unmut bei den YouTube Kommentaren kundgetan!

Kane Bresl’n hätten’s ghobt, hätten’s amerikanische Musik gemacht! So wie ich! Von den Amis haben wir die Jeans, Coca-Cola und Agent Orange! Den Saddam haben’s gekillt und den George Floyd! Auf den Mond sinds geflogen und nach Vietnam! God Bless America!!!!

RUSSKAJA by Lukas Hueller

Spaß beiseite, ich als Musiker weiß natürlich wieviel „Hock’n“ da dahinter steckt so ein Bandkonzept zu erstellen, auszuarbeiten und wenn man Glück und Talent hat, dass dann auch noch zum Erfolg zu bringen. Eigentlich wollten sie nur Musik machen, und zwar ihre, nämlich die mit dem russischen Schmäh …

Ich wiederhole: Eigentlich wollten sie nur Musik machen, und zwar ihre, nämlich die mit dem russischen Schmäh …

Resümee:

Der Russ ist böse, der Ami ist super, aber wahrscheinlich: der Mensch, einfach nur deppat!