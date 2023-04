Die SPÖ Parteivorsitzenden seit 1945

Babler, Doskozil oder doch wieder Pamela? Nichts genaues weiß man! Aber bald ist er da! Der neue/alte Chef der SPÖ – Hier ein Rückblick und ein Kurzportrait über alle 10 roten Parteivorsitzenden seit Ende des zweiten Weltkrieges …

Text: Christian Jandrisits/Fotos: SPÖ/pixabay/Deix

Am 12. April 1945, 3 Wochen vor dem Ende des 2. Weltkrieges treffen sich die Granden der österreichischen Sozialdemokratie im schwer beschädigten Wiener Rathaus und gründen die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ). Adolf Schärf wurde zum provisorischen Vorsitzenden ernannt. Erst am 15. Dezember 1945 wurde er zum ersten offiziellen Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt.

Nummer 1: Dr. Adolf Schärf 1945 – 1957

Dr. Adolf Schärf

Der gelernte Jurist (* 20.04.1890, Nikolsburg/Mikulov (Mähren) † 28.02.1965, Wien) war der erste Parteivorsitzende der neu gegründeten SPÖ. 1934, 1938 und 1944 war er mehrere Wochen in politischer Haft – zum Bundespräsidenten gewählt wurde er 1957, dieses Amt hatte er bis zu seinem Tode im Jahr 1965 inne!

Nummer 2: DDr. Bruno Pittermann 1957 – 1967

Seine Doktortitel machte der gebürtige Wiener(*03.09.1905) in Geschichte/Geografie (Dr. phil.) und Jus (Dr. jur.) – letzterer wurde ihm anfangs von den Nazis verwehrt, da er eine jüdische Frau geehelicht hatte. Pittermann war unter anderem für seine Vorliebe für Virginia Zigarren bekannt! Nach 4 Schlaganfällen und völliger Erblindung starb er am 19.09.1983 …

Nummer 3: Dr. Bruno Kreisky 1967 – 1983

Kreisky und seine berühmte Brille …

„Ich bin der Meinung …“, „Lernens Geschichte Herr Reporter!“, „Ich fahr nach Italien auf Urlaub, Kärnten is mir zu teuer!“ – mit seiner sonoren Stimme und seinem Auftreten prägte der Sonnenkanzler wie kaum ein anderer die österreichische Innenpolitik. Dr. Bruno Kreisky, der „Politik-Godfather“ der 1970er Jahre, wurde am 22. Januar 1911 in Margareten/Wien geboren. 1936 – ein Jahr Kerkerhaft im Zuge der „Sozialistenprozesse“, 1938 – Emigration nach Schweden, 1953 – Rückkehr nach Wien, 1959 – 1966 österreichischer Außenminister; Kreisky war von 1970 bis 1983 längstdienender Bundeskanzler der Republik Österreich. Sein letztes TV-Duell mit Alois Mock absolvierte er, gesundheitlich bereits schwer gezeichnet im Jahr 1983. Im Anschluss zog er sich aus der österreichischen Innenpolitik zurück und starb am 29.Juli 1990 in Wien.

„Lernens a a bisserl Geschichte Herr Reporter!“

Nummer 4: Alfred „Fred“ Sinowatz 1983 – 1988

„Ich weiß schon, meine Damen und Herren, das alles ist sehr kompliziert …“

Am 5. Februar 1929 wurde Fred Sinowatz in Neufeld/Leitha in eine burgenländisch/kroatische Familie geboren. Ebendort war er von 1957 – 1969 Mitglied des Gemeinderates, anschließend war er Landesrat für Kultur als Mitglied der Landesregierung und wechselte 1971 als Abgeordneter in den Nationalrat. Er wurde Bundesminister für Unterricht und Kunst ( die Einführung von Gratisschulbüchern und Schülerfreifahrten war Sinowatz‘ Erfindung) und übernahm 1983 das Amt Bruno Kreisky’s — Parteivorsitz und Bundeskanzler … Der Glykolwein-Skandal, die hohe Verschuldung der Verstaatlichten (VÖEST) und der Skandal um den Neubau des Wiener AKH prägten seine Amtszeit … Fred Sinowatz starb im Wiener AKH am 11. August 2008.

Nummer 5: Franz Vranitzky 1988 – 1997

Der JAMES BOND unter den Parteivorsitzenden …

Franz Vranitzky (*4. Oktober 1937/Wien) war ehemaliger österreichischer Basketball Nationalspieler (42 Länderspiele!), er war Hilfsarbeiter am Bau, Nachhilfelehrer für Latein und Englisch, Betriebswirtschaftsstudent, Diplomkaufmann und promovierte 1969 zum Doktor der Handelswissenschafen. Er wurde Assistent von Finanzminister Hannes Androsch in der Kreisky Ära bevor er selber im Jahr 1984 zum Finanzminister aufstieg. Wiederholt musste Vranitzky Repräsentationsaufgaben im Ausland übernehmen, da der damalige Bundespräsident Dr. Kurt Waldheim international geächtet wurde …. Vranitzky zog sich 1997 aus der Politik zurück, 2005 spendete er seiner schwer kranken Frau eine Niere, 2022 wurde er durch fake-news für tot erklärt, woraufhin im Parlament eine Schweigeminute abgehalten wurde ….

Nummer 6: Viktor Klima 1997 – 2000

Viktor, der Strahlemann (re) und sein Nachfolger, der Alfred (li)

Viktor Klima wurde während seiner Schulzeit schon bald Mitglied verschiedener sozialdemokratischer Verbindungen. Ab 1969 arbeitete er bei der OMV, wo er 1990 in den Vorstand berufen wurde. 1992 wurde er Minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 1996 Finanzminister. 1997 – 2000 Bundeskanzler. Er schied im Jahr 2000 aus der Politik aus und wurde Leiter des VW-Konzerns in Argentinien. Nebenbei war er auch Berater des argentinischen Präsidenten.

Nach 3 Herzoperationen lebt der am 4. Juni 1947 in Schwechat/NÖ geborene Klima heute auf einer 240 Hektar großen Farm, mit 200 Rindern und seiner dritten Ehefrau in der Nähe von Buenos Aires.

Über Russland im Jahr 1998 …

Nummer 7: Alfred „Gusi“ Gusenbauer 2000 – 2008

„Gusi“, gusisch … „Gusi“, deixisch …

Alfred Gusenbauer (*8. Februar 1960/St.Pölten/NÖ) war von 2007 – 2008 Bundeskanzler von Österreich. Der in eine Bauarbeiterfamilie geborene Gusi startete seine politische Karriere im Jahr 1981 als Schriftführer für die SPÖ, von 1990 – 1999 war er Angestellter für die Kammer der Arbeiter und Angestellten in NÖ. 1999 wurde er Landesgeschäftsführer in NÖ, im Jahr darauf Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Im Jahr 2000 wurde er Parteivorsitzender. Sein Wahlversprechen – die Studiengebühren werden abgeschafft – konnte er nicht verwirklichen, was ihm massive Proteste der Studenten bescherte … Heute vergibt er, gemeinsam mit dem Land Kärnten, das sogenannte Gusenbauer-Stipendium, welches jährlich 2 Studenten finanziell fördert …

Nummer 8: Werner Faymann 2008 – 2016

Werner Faymann (*4. Mai 1960/Wien) wurde 1981 Landesvorsitzender der SJ Wien und war 1983 Mitorganisator zur Papst-Besuch Gegenveranstaltung (Papst Johannes Paul II). Von 1994 bis zum Jahr 2007 war er amtsführender Stadtrat für Wohnbau und Stadterneuerung. 2007 wurde er Infrastrukturminister und beendete in dieser Tätigkeit die 160 km/h Teststrecke auf der Tauernautobahn sowie die Tagfahrlichtpflicht. Außerdem sorgte er für die Einführung der Winterreifenplicht. Am 8. August 2008 wurde er mit 98,36% zum Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Unter anderem konnte er letztendlich die Abschaffung der Studiengebühren verwirklichen. Faymann war der erste österreichische Bundeskanzler gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelte (Inseratenkorruption). Das Verfahren wurde im November 2013 eingestellt, da kein hinreichender Tatbestand gesehen wurde …

„Freundschaft! Es lebe der 1. Mai!“, oder so …

Nummer 9: Christian Kern 2016 – 2018

… des is a Vollholler!

Der gebürtige Simmeringer (*4. Jänner 1966), Sohn eines Taxlers und einer Sekretärin übernahm das Amt Faymanns, nachdem dieser am 9. Mai 2016 zurückgetreten war (siehe Video oben). 2017 bezeichnete er die Pläne zur Schließung der Mittelmeerroute des ÖVP Spitzenkandidaten, einem gewissen Sebastian Kurz, als populistischen VOLLHOLLER! Dieses Wort wurde in Folge zum „Wort des Jahres 2017″ gekürt! 2018 sorgte er für Chaos innerhalb der Sozialisten, als er beschloss für die SPÖ als Spitzenkandidat für das EU-Parlament antreten zu wollen, und danach würde er seinen Parteivorsitz zurücklegen, was mit seinem Rücktritt im Oktober 2018 auch bewahrheitet wurde. – Somit kommen wir zur ersten weiblichen Parteivorsitzenden der SPÖ:

Nummer 10: Pamela Rendi-Wagner 2018 – ???

Die als Joy Pamela Wagner geborene (*7. Mai 1971) ist promovierte Ärztin (Epidemiologie/Infektiologie/Impfung/ Tropenmedizin/Hygiene) und wurde unter Christian Kern Bundesministerin für Gesundheit und Frauen. Erst knapp vor ihrer Ernennung im Jahr 2017 wurde sie Parteimitglied! Am 24. November 2018 übernahm sie den Parteivorsitz; ihr Ziel war es erste weibliche Bundeskanzlerin zu werden. Jedoch parteiinterne Streitigkeiten und sinkende Wahlergebnisse machten ihr das Leben schwer – ihre Führungsstärke wurde immer wieder in Frage gestellt und somit kommt es erstmalig zu einer SPÖ Mitgliederbefragung bzgl. Parteivorsitz.

Nummer 11: ???

Die Kandidaten für den Parteivorsitz:

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner

Landesparteivorsitzender des Burgenlands Hans Peter Doskozil

Bürgermeister von Traiskirchen Andreas Babler

Der WIENER meint: Es bleibt spannend!