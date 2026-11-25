Der Journalist Wolfgang Höllrigl ist mit 74 Jahren gestorben. Andreas Wollinger, ehemaliger Chefredakteur des WIENER und Weggefährte aus den großen WIENER- und WIENERIN-Jahren erinnert sich an den Teufelsreporter, den König der Wuchtel und einen Chef mit großem Herzen.

Wolfgang Höllrigl am 09.12.2000 im ORF Zentrum bei "Vera's Menschen des Jahres" - © Conny de Beauclair

Gestern Nachmittag rief ein Freund an, mit dem ich in den Neunzigern beim WIENER zusammengearbeitet hatte. Etwas atemlos kam seine Stimme aus dem Telefon: „Na, was sagst?“ Ich sagte erst einmal: gar nichts. So ist das heutzutage: Wenn du einmal zwei Stunden deine Nachrichten nicht checkst, kennst du dich nimmer aus.

Ich fragte: „Was meinst du?“ Er sagte: „Du hast es also noch nicht gehört? Der Hölli ist gestorben!“

Da war ich zum zweiten Mal innerhalb einer Minute sprachlos. Es fiel mir schwer, die Nachricht zu fassen. Wolfgang Höllrigl, der Hölli, stand für Vieles in meinem Kopf: Journalisten-Legende, Schreibmaschine, König der Wuchtel, Schmähbruder, Kollege, Chef; nur dass einer wie er, irgendwie jugendlich selbst im Pensionsalter, sterblich sein könnte, hatte ich nicht am Schirm.

Ein paar Minuten später fragte der aktuelle Herausgeber des WIENER per Whats App, ob ich ein paar Worte zu Höllrigl schreiben könne. So schnell wie möglich, weil: Online könne man so was nicht ewig bringen. „Gern!“, antwortete ich, aber das war gelogen.

Der Teufelsreporter des „Kurier“

Als ich Höllrigl Ende der Achtziger Jahre kennenlernte, war er schon ein Star: Er war der Teufelsreporter des „Kurier“ unter dem Chefredakteur Gerd Leitgeb. Die beiden waren ein zusammengeschweißtes und höchst erfolgreiches Gespann. Leitgeb der Stratege, das Marketing-Ass mit dem G’spür für die Themen, die sich medial gut verkaufen. Höllrigl der Boulevard-Profi mit der Witterung für gute Geschichten, die Leserinnen und Leser verschlingen.

Unfassbar, mit welcher Frequenz und Geschwindigkeit dieser Mann Storys produzierte und sich dabei gute Laune und eine geschmeidige Lässigkeit bewahrte. Vor meinem inneren Auge sehe ich ihn mit der Langhaarfrisur der Siebziger, stets ein spöttisches Lächeln im Gesicht und eine Wuchtel auf den Lippen. Typen wie er sind heute nicht mehr sehr verbreitet: leichtlebig, schlagfertig, großherzig, gelegentlich gewürzt mit einem leichten Hang zur Halbwelt. Wenn du so gebaut bist, hast du natürlich auch die allerbesten Informanten: Menschen, die dir Geschichten stecken, die andere ihr Lebtag nicht kriegen.

Typen wie er sind heute nicht mehr sehr verbreitet: leichtlebig, schlagfertig, großherzig, gelegentlich gewürzt mit einem leichten Hang zur Halbwelt.

Mittelstürmer beim WIENER

Der Hölli war übrigens nicht, wie die Kollegen der Gratiszeitung „Heute“, deren Redaktion er zuletzt mit seiner Anwesenheit veredelte, in einem Nachruf schrieben, 1979 im Gründungsteam des WIENER. Ganz im Gegenteil. Er war sozusagen der Mittelstürmer jener Truppe, die der Kult-Zeitschrift für Zeitgeist erstmals zu wirtschaftlichem Erfolg verhelfen sollte und der auch ich angehörte. Für eine kurze Zeit produzierten wir, heute unvorstellbar, das erfolgreichste Magazin Österreichs – mit einer Auflage, die weit über 100.000 verkauften Exemplaren lag.

Wir arbeiteten nicht nur wie die Henker, wir feierten auch so: Im Souterrain des Gebäudes in der Wiener Lehargasse, in dem sich damals die Redaktionsräumlichkeiten befanden, gab es ein Lokal mit dem schneidigen Namen „Guillotine“, in dem sich die Redaktion nach der Arbeit ziemlich vollzählig versammelte, um bei reichlich Bier und Wodka den Erfolg runterzuspülen, und auch in dieser Disziplin war der Hölli recht unerreicht.

Spielertrainer bei der WIENERIN

Später dann übersiedelten wir in den Büropark Donau nach Klosterneuburg, wo der Hölli mein Chef werden sollte. Heutzutage wohl auch undenkbar: Leitgeb machte ihn zum Chefredakteur der WIENERIN, er holte mich als Chef vom Dienst. Bei der WIENERIN war Höllrigl so etwas wie der Spieler-Trainer: Er machte einfach das, was er am besten konnte, nämlich gnadenlosen Boulevard, diesmal halt in der hübschen Hülle eines Frauenmagazins. Als politisch korrekt konnte man das natürlich nicht bezeichnen – ich erinnere mich, dass einer der Verkaufsrenner war: „Hat Helmut Zilk (der damalige Wiener Bürgermeister, Anm.) ein heimliches Kind? Eine Story, für die sich Höllrigl übrigens im Nachhinein genierte, wie er dem Magazin DATUM in einem Interview verriet. Aber die Übung, nämlich ein Magazin in neue, ungekannte Auflagenhöhen zu führen, gelang wieder anstandslos.

Jedenfalls zeigte Hölli auch als Chef menschliche Qualitäten: Er war verlässlich, er hielt immer Wort, er hatte ein großes Herz für sein Team – was will man mehr?

Gott verhandelt nicht

Jetzt ist der Hölli also – von jetzt auf gleich – den Weg alles Lebenden gegangen, mit 74, nach meinem Empfinden viel zu früh. Aber Gott verhandelt nicht.

Vielleicht steht, irgendwo im tiefsten Indien auf einem Stück Pergament vermerkt, auch das genaue Datum unseres Abgangs, sagte der Freund am Telefon. Ja vielleicht, sagte ich, aber so genau will ich es ehrlich gesagt gar nicht wissen.

Adieu, lieber Hölli, ruhe in Frieden! Es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben.

Und man sieht sich, irgendwann.

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