Der Eiszauber am Mozartplatz hat die Eislaufsaison in der Salzburger Altstadt eröffnet, gelaufen wird direkt vor dem Mozart-Denkmal. Seit 12. November und bis 31. Jänner 2027 ist täglich von 10 bis 22 Uhr offen, Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 4,50 Euro.

Seit 2000 wird am Mozartplatz eisgelaufen, die Kulisse mit Dom und Glockenspielturm gibt es gratis zum Ticket dazu. © christkindlmarkt.co.at, Salzburg – Neumayr

Wolfgang Amadeus Mozart hat es nie leicht gehabt mit Salzburg. Der Erzbischof ließ ihn hinauswerfen, die Stadt verließ er im Groll, und als man ihm 1842 endlich ein Denkmal setzte, war er seit gut fünfzig Jahren tot. Seither steht er in Bronze am Mozartplatz, die Feder in der Hand, den Blick über die Altstadt. Im Sommer schaut er auf Reisegruppen. Im Winter hat er die beste Loge der Stadt: Er steht direkt an der Bande.

Denn seit 2000 wird auf dem Platz zu seinen Füßen eisgelaufen. Der Verein Salzburger Christkindlmarkt betreibt die Fläche als „Eiszauber am Mozartplatz“ und hat sie heuer am 12. November aufgesperrt, eine Woche vor dem eigentlichen Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz.

Zwanzigtausend Runden um Mozart

Der Andrang ist beachtlich für einen Eislaufplatz, auf dem man mit drei kräftigen Zügen an der anderen Bande ist. In der vergangenen Saison zählte der Verein mehr als 20.000 Eisläuferinnen und Eisläufer. Bürgermeister Bernhard Auinger spricht von „Bewegung, Begegnung und Lebensfreude mitten im Herzen unserer Stadt“. Das ist Rathaus-Lyrik, trifft aber den Punkt: Hier läuft der Salzburger Volksschüler neben dem Touristen aus Seoul, und beide fallen gleich hin.

Zum Saisonstart am 12. November überreichte Obmann Wolfgang Haider Bürgermeister Bernhard Auinger und dem Eisteam Salzburg Saisonkarten. © christkindlmarkt.co.at, Salzburg – Neumayr

Was kostet der Eiszauber am Mozartplatz?

Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 4,50 Euro. Ab 19 Uhr gilt der ermäßigte Abendtarif, dann gehört das Eis eher den Einheimischen nach der Arbeit. Dazu gibt es Familien- und Saisonkarten sowie einen Verleih für Eislaufschuhe und Helme, wer also spontan aus dem Zug fällt, muss nichts mitschleppen. Aus Wien ist man mit dem Railjet in rund zweieinhalb Stunden da, ein Tagesausflug geht sich also locker aus.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr, an den Feiertagen gelten eigene Zeiten: Am 24. Dezember wird von 10 bis 16 Uhr gelaufen, zu Silvester von 10 bis 20 Uhr und am Neujahrstag von 12 bis 20 Uhr. Bei Schlechtwetter kann sich das ändern, eine Webcam auf der Seite des Christkindlmarkts zeigt den Zustand der Fläche live.

Pirouetten zur Eröffnung

Der eine Termin, den man sich merken sollte, ist Donnerstag, der 19. November. Um 19 Uhr, im Rahmen der Eröffnung des Salzburger Christkindlmarkts, zeigen die jungen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer des Eisteams Salzburg auf dem Mozartplatz ihr Programm. Der Verein bildet vom Anfängerkurs bis zum Leistungssport aus und hat schon Aktive zu internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen geschickt. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Eröffnungstag des Eislaufplatzes. Der Christkindlmarkt selbst läuft dann bis 1. Jänner 2027.

Schulklassen laufen gratis

Der schönste Teil des Konzepts passiert am Vormittag, wenn kaum ein Tourist hinschaut. In Kooperation mit Raiffeisen Salzburg können Schulen und Kindergärten die Eisfläche nach Anmeldung beim Verein kostenlos nutzen. Im Vorjahr kamen so rund 500 Kinder und Jugendliche aus 30 Bildungseinrichtungen aufs Eis. Für viele davon dürfte es das erste Mal auf Kufen gewesen sein, und das vor einer Kulisse, für die andere Leute um die halbe Welt fliegen.

Eiszauber am Mozartplatz

Ort: Mozartplatz, 5020 Salzburg

Saison: 12. November 2026 bis 31. Jänner 2027, täglich 10 bis 22 Uhr (24.12. bis 16 Uhr, 31.12. bis 20 Uhr, 1.1. 12 bis 20 Uhr)

Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 4,50 Euro, ermäßigt ab 19 Uhr; Familien- und Saisonkarten

Extras: Schuh- und Helmverleih, Gratis-Vormittage für Schulen und Kindergärten nach Anmeldung

Termin: Eiskunstlauf des Eisteams Salzburg am 19. November, 19 Uhr

Web: christkindlmarkt.co.at/eiszauberammozartplatz

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Mozart selbst war übrigens nie ein großer Sportler, ihm reichten Billard und Kegeln. Eislaufen hätte er vermutlich für eine Zumutung gehalten. Zuschauen aber, von seinem Sockel aus, das kann er inzwischen wie kein Zweiter.

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