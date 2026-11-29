Im neuen RoboLab des Ars Electronica Center in Linz werden ab 1. Dezember humanoide Roboter buchstäblich auseinandergenommen. Nebenan in der RoboArena steht man den Zweibeinern direkt gegenüber, eröffnet wird am Montag, 30. November 2026, um 18:30 Uhr bei freiem Eintritt.

Im RoboLab wächst pib.rocks, ein humanoider Open-Source-Roboter, Stück für Stück heran. Zuerst kommen Kopf und Software dran. © Ars Electronica

Es gibt diese Videos, in denen ein Roboter einem Menschen die Schuhbänder binden will. Er kniet, er tastet, er zögert, und irgendwann hat man beim Zuschauen mehr Mitleid mit der Maschine als mit dem offenen Schuh. Ich gebe zu, ich habe mir mehr davon angesehen, als gesund ist. Genau mit diesem Bild wirbt das Ars Electronica Center selbst für seine neuen Räume, und es trifft die Sache ziemlich gut: Humanoide Roboter sind gleichzeitig Kunststück, Werbefilm und echte Ingenieursleistung. Was davon was ist, sieht man von außen nicht.

Dafür gibt es jetzt in Linz einen Ort, an dem man die glänzende Hülle aufmacht. Die Frage, die das Haus dazu stellt, ist erfreulich unaufgeregt: Werden diese Maschinen einmal treue Mitbewohner, bleiben sie teures Spielzeug, oder werden sie Konkurrenz? Zwischen Science-Fiction und Zukunftsangst ist der Hype vom Realistischen schwer zu trennen. Das RoboLab will genau dabei helfen.

Kopf, Hände, Beine, Kabel

Im RoboLab des Ars Electronica Center wird der Humanoide in seine Einzelteile zerlegt: Kopf, Hände, Beine und die Technik, die das alles bewegt. Man sieht, wie eine Maschine ihr Gleichgewicht hält, wie sie ihre Umgebung erfasst und wie sie greift. Das klingt nach Physikunterricht, ist aber die eigentliche Pointe der ganzen Branche. Zu Fuß gehen ist für uns banal, für einen Roboter ist es eine Dauerrechnung.

Ein Stück entsteht sogar direkt vor Ort. Im RoboLab wird pib.rocks gebaut, ein humanoider Open-Source-Roboter, Stück für Stück. Angefangen wird mit dem Kopf und der Software. Die Idee dahinter gefällt mir: Roboter sind nicht in Stein gemeißelt, man kann und soll mitreden, wie sie aussehen und was sie tun.

Linz kennt das schon

Ganz neu ist die Begegnung für Linz nicht. 2009 holte das Ars Electronica Center Hiroshi Ishiguros Android „Geminoid“ an die Donau, 2010 kam Hondas humanoider Roboter ASIMO zu Besuch. Damals waren das Stars auf Tournee. Heute stehen die Zweibeiner in Fabrikshallen, in Werbevideos und demnächst vielleicht im Wohnzimmer. Dass das Haus im eigenen 30-Jahr-Jubiläum genau dort hinschaut, passt.

In der RoboArena geht es dann weniger um Schrauben als um Gefühle. Wie fühlt es sich an, dem eigenen technologischen Ebenbild gegenüberzustehen? Das Ars Electronica Center formuliert die Leitfrage dazu als „Kontrahent oder Kompagnon?“. Auf den Pressefotos spielt der Roboter Oli EDU des Herstellers LimX Dynamics die Hauptrolle. Für Besucher gibt es an Wochenenden und Feiertagen um 10:45 und 14:45 Uhr die Präsentation „HandsOn: Humanoide Robotik“, unter der Woche um 10:45 Uhr „HandsOn: Mensch x Maschine“, beide ohne Aufpreis mit dem Museumsticket. Wer sich nebenbei fragt, wie nah uns Technik sonst schon gekommen ist: Der WIENER hat das beim Kühlschrank schon einmal durchexerziert, und eine heiklere Spielart der Mensch-Maschine-Beziehung hier.

Wann hin, was kostet’s?

Die Eröffnung am Montag, 30. November, läuft von 18:30 bis 21:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Ab 1. Dezember sind RoboLab und RoboArena Teil der regulären Ausstellung. Das Ars Electronica Center hat Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr offen, ein Ticket kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen in Familien 6 Euro. Wer mit den Linz AG Linien anreist, bekommt sonntags zwei Tickets zum Preis von einem.

Ein Wochenende nur für Roboter

Am 12. und 13. Dezember folgt ein Themenwochenende, ebenfalls mit dem normalen Museumsticket. Dann gibt es eine RoboShow ab sechs Jahren, die Thementour „Alles künstlich! Vom Logos bis Robos“ ab zehn Jahren und einen Teetisch mit gehäkelten Tassen, an dem man die pneumatischen Exohandschuhe des Textile Robotics Lab ausprobiert. ESERO Austria lädt am Sonntag Kinder ein, kosmische Kunstwerke zum Thema Robotik zu gestalten.

Und die Schuhbänder? Die bindet man nach dem Besuch vermutlich weiterhin selbst. Aber man weiß dann wenigstens, warum das für einen Roboter so verdammt schwierig ist.

RoboLab & RoboArena

Ort: Ars Electronica Center, Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz

Eröffnung: Montag, 30. November 2026, 18:30–21:30 Uhr, Eintritt frei

Ab: 1. Dezember 2026, Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr (geschlossen am 24., 25. und 31.12., 1.1. sowie 7.–17.1.2027)

Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro

Themenwochenende: 12. und 13. Dezember 2026

Web: ars.electronica.art/center