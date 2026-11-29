„Violent Night 2“ schickt David Harbour als prügelnden Weihnachtsmann ein zweites Mal ins Kino. Die Fortsetzung des Weihnachts-Actionhits von 2022 startet als „Violent Night – Eine tödliche Bescherung“ am 3. Dezember 2026 in Österreich, diesmal mit Kristen Bell als Mrs. Claus.

© Universal Pictures

Bei uns weiß jedes Kind, dass der Advent nicht nur aus Lebkuchen besteht. Am 5. Dezember ziehen in Salzburg, Tirol und der Steiermark wieder die Krampusse durch die Orte, mit Fell, Glocken und Rute, und spätestens dann ist klar: Wer brav war, kriegt Nüsse und Mandarinen vom Nikolo, wer nicht, hört die Ketten rasseln. Die Amerikaner haben diese Arbeitsteilung nie gekannt. Ihr Santa ist ein gemütlicher Dicker, der Kekse isst und Milch trinkt.

Der norwegische Regisseur Tommy Wirkola hat das 2022 korrigiert, indem er Nikolo und Krampus kurzerhand in einen einzigen Mann gesteckt hat. In „Violent Night“ spielte David Harbour, den die meisten als Sheriff Hopper aus „Stranger Things“ kennen, einen verbitterten, ziemlich versoffenen Santa, der an Heiligabend in eine Geiselnahme gerät und die Söldner mit allem erledigt, was unterm Christbaum so herumliegt. Das klang nach einem Witz für einen Abend und wurde ein echter Kinoerfolg. Nun also die Fortsetzung.

Santa ohne Zauber

Die Pointe der Fortsetzung: Diesmal landet der Weihnachtsmann selbst auf der Liste der Unartigen. Santa hat vergessen, worum es zu Weihnachten eigentlich geht, und verliert dafür seine Magie. Ausgerechnet in diesem Zustand gerät er in ein Einkaufszentrum, die Silver Bell Mall, dessen Geschäftsleute von einem skrupellosen Gangster terrorisiert werden. Den spielt Jared Harris, der als Wissenschaftler Waleri Legassow in „Chernobyl“ und als König George VI. in „The Crown“ eher für leise Rollen bekannt ist. Santa muss einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Shopping-Center-Angestellten helfen, sich gegen die Gangster zu behaupten, und das ohne Rentierzauber und Kaminabkürzung.

Ein Einkaufszentrum zu Weihnachten als Kampfzone, das ist zugegeben keine ganz neue Idee. Wer schon einmal am letzten Einkaufssamstag vor dem 24. durch ein volles Shoppingcenter gegangen ist, weiß, dass dort auch ohne Gangster genug Gewalt in der Luft liegt.

Mrs. Claus greift zum Katana

Weil Santa allein nicht reicht, holt er Verstärkung von der einen Person, mit der sich laut offizieller Inhaltsangabe kein Bösewicht anlegen will: Mrs. Claus. Kristen Bell, bekannt aus „The Good Place“ und als Stimme der Anna in „Die Eiskönigin“, schwingt im Trailer Katana und Hammer. Das britische Filmmagazin „Empire“ fühlte sich prompt an Beatrix Kiddo aus „Kill Bill“ erinnert. Harbour zerlegt im selben Trailer einen Gegner mit einem Keksausstecher, und spätestens da ist klar, dass hier niemand Kitsch bestellt hat.

Rundherum hat Wirkola eine bemerkenswerte Besetzung versammelt. Joe Pantoliano, der Verräter Cypher aus „Matrix“, ist dabei, ebenso Daniela Melchior aus „The Suicide Squad“, Maxwell Friedman, Andrew Bachelor und eben Jared Harris. Das Drehbuch stammt wie beim ersten Teil von Pat Casey und Josh Miller, produziert hat wieder 87North, die Actionschmiede hinter „John Wick“, „Nobody“ und „Bullet Train“.

Nichts für den Familienabend

Der Film ist in Österreich ab 16 Jahren freigegeben und dauert 111 Minuten. Das ist ernst gemeint: Das Kunstblut fließt reichlich, wer mit den Kindern ins Weihnachtskino will, ist im Saal nebenan besser aufgehoben. Wer dagegen im September bei „Runner“ Spaß an handfester Action hatte, findet hier die festliche Variante davon.

Der erste Teil hat funktioniert, weil Harbour seinen Santa nie bloß als Kampfmaschine gespielt hat. Unter dem Bart steckte ein müder Mann, der an den Menschen zweifelt, und genau diese Traurigkeit hat die Gewalt erträglich und die Pointen witzig gemacht. Fortsetzungen neigen dazu, einfach lauter zu werden. Ob „Violent Night 2“ die Balance hält, zeigt sich ab Donnerstag, dem 3. Dezember. Der Trailer spricht jedenfalls dafür, dass Wirkola seinen Ton nicht verloren hat.

Violent Night – Eine tödliche Bescherung

Kinostart in Österreich: 3. Dezember 2026

Länge: 111 Minuten

Altersfreigabe: ab 16 Jahren

Regie: Tommy Wirkola

Mit: David Harbour, Kristen Bell, Jared Harris, Joe Pantoliano, Maxwell Friedman, Daniela Melchior, Andrew Bachelor

Verleih: Universal Pictures Austria

Trailer: YouTube

Zwei Tage nach dem Kinostart geht bei uns dann wieder der echte Krampus um. Hollywood hat die Idee also endlich verstanden, nur mit deutlich mehr Kunstblut und einem Weihnachtsmann, der die Rute gleich selbst in die Hand nimmt.