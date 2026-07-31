Wer öfter zwischen Zeitzonen pendelt, kennt das kleine Ritual: Der Blick geht zuerst zur Bordanzeige, dann zum eigenen Handgelenk, und erst danach weiß man, ob daheim gerade wer aufsteht oder schon schläft. Die Pariser Uhrenmarke Bell & Ross, bekannt für ihre an Cockpit-Instrumente angelehnten Gehäuseformen, baut für genau diesen Moment eine neue Version ihrer urbanen GMT-Uhr BR-05. Und wählt dafür ausgerechnet eine Farbe, die man eher von der Almwiese kennt als vom Rollfeld.

Grün ist ohnehin die Farbe der vergangenen Uhren-Saisonen, von den großen Genfer Häusern bis zu ambitionierten Mikromarken hat sich beinahe jeder Hersteller an einem Ton zwischen Racing-Grün und Olive versucht. Bell & Ross bleibt dabei nahe am eigenen Motorsport-Wurzeln: klare Linien, viel Kontrast, wenig Chichi. Neu ist hier nur die Farbe der Vorspeise, nicht das Hauptgericht.

Was macht das Grün besonders?

Das Zifferblatt der BR-05 GMT Green Steel ist salbeigrün, mit silbrigen Reflexen, die je nach Lichteinfall changieren. Erreicht wird der Effekt in drei Schritten: einer sonnenschliffartigen Metallbasis, einem grün eingefärbten Lack und einer letzten, glänzenden Klarlackschicht. Die applikierten Indizes und Zeiger sind rhodiniert, poliert und mit weißem Super-LumiNova gefüllt, das im Dunkeln grün leuchtet. Das Ergebnis wirkt gedeckter als das übliche Uhren-Grün der vergangenen Jahre, eher gedämpfter Salbei als sattes Racing-Grün.

Wozu der vierte Zeiger?

Die GMT-Funktion ist keine Spielerei, sondern der eigentliche Zweck der Uhr. Ein vierter, unabhängig von der Stundenzeigerposition einstellbarer Zeiger läuft einmal in 24 Stunden um das Zifferblatt und zeigt auf dem zweifarbigen Reif, grün und silbergrau, ob es in der zweiten Zeitzone gerade Tag oder Nacht ist. Angetrieben wird das Ganze vom hauseigenen Kaliber BR-CAL.325-1, einem Automatikwerk mit 54 Stunden Gangreserve, sichtbar durch den Saphirglasboden. Das 41 Millimeter große Stahlgehäuse ist elf Millimeter hoch, mit verschraubter Krone und Kronenschutz, wasserdicht bis 100 Meter.

Was kostet die Uhr?

Die Version mit grünem Kautschukband kostet 5.300 Euro, bestellbar direkt über den Online-Shop von Bell & Ross, der ausdrücklich auch nach Österreich liefert. Das Modell mit integriertem, satiniert-poliertem Stahlarmband liegt darüber, ein für Österreich bestätigter Euro-Preis lag zum Redaktionsschluss aber noch nicht vor, in den USA werden dafür 5.800 Dollar aufgerufen. Beide Varianten sind aktuell nur vorbestellbar, ausgeliefert wird laut Hersteller ab Mitte August 2026. Die BR-05 selbst gibt es seit 2019, als urbane Weiterentwicklung der Fliegeruhr BR-03 mit dem Markenprinzip Rund im Quadrat, nur eben mit integriertem Gehäuse und Armband statt klassischer Lugs.

Ob die neue Farbe reicht, um sich gegen die vielen grünen Zifferblätter der vergangenen Saisonen zu behaupten, wird sich zeigen. Wer im August das erste Mal mit ihr am Handgelenk auf die Bordanzeige schaut, weiß mit dem zweiten Zeiger zumindest sofort, in welcher Zeitzone gerade Frühling ist.