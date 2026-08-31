Am 22. Oktober verwandelt sich die Ottakringer Eventlocation in Wien wieder in einen Treffpunkt für mehr als 2.000 Frauen. Das Female Future Festival macht mit seinem Grande Finale in Wien Station – nach Etappen in Hannover, Graz und Hamburg.

Wer im Herbst durch die Instagram-Storys der eigenen Kolleginnen scrollt, kennt das Gefühl: überall Fotos von einer Bühne, Konfetti, Netzwerk-Gesprächen – und die stille Frage, warum man selbst nicht dort war. Genau dieses Gefühl will das Female Future Festival heuer erst gar nicht aufkommen lassen und tourt mit Keynotes, Workshops und Networking-Formaten durch vier Städte, bevor am 22. Oktober das Finale in Wien steigt.

Vier Städte, ein Finale

Nach Hannover (24. September), Graz (1. Oktober) und Hamburg (8. Oktober) ist Wien heuer der letzte Halt der Female-Future-Herbsttour. Auf dem Programm stehen Keynotes, Panels und Workshops rund um Karriere, Gründung und Leadership – und, wie die Veranstalterinnen betonen, jede Menge Gelegenheit zum Netzwerken zwischen den Programmpunkten.

Neu: eine Bühne für KI

Erstmals bekommt das Wiener Festival eine eigene Performance Stage, die sich ausschließlich dem Thema Künstliche Intelligenz widmet. Von praxisnahen Einsteigerinnen-Formaten bis zu Deep Dives soll gezeigt werden, wie Frauen die technologische Entwicklung aktiv für sich nutzen können – wie viel KI mittlerweile im Alltag steckt, zeigt sich schließlich längst nicht mehr nur auf Konferenzbühnen.

KI als digitales Handwerk

Eine der angekündigten Speakerinnen der Performance Stage ist Kerstin Oberzaucher, Gründerin der Social-Media-Agentur digital.handwerk und der KI-Initiative Content KI.tchen. In ihrer Keynote „KI als digitales Handwerk“ will sie fünf Anwendungsfälle zeigen, die sich nach eigener Ankündigung bereits am nächsten Tag umsetzen lassen.

Vom Bundesheer aufs Podium

Auf dem Hauptprogramm steht unter anderem Sylvia Sperandio, Generalmajorin des Österreichischen Bundesheeres. Im Panel „Team 5.0: Wie viel Einheit braucht Erfolg“ diskutiert sie Fragen von Führung und Zusammenhalt – ein Blickwinkel, der auf einem Frauen-Empowerment-Festival nicht alltäglich ist.

49 Euro – nur noch kurz

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Am 31. August steigen laut Veranstalter die Ticketpreise für alle Female-Future-Festivals und -Meetups. Bis dahin kostet das günstigste Ticket 49 Euro statt später 59 Euro, das Silber-Ticket 129 statt 149 Euro. Studierende, Neugründerinnen und Eltern in Karenz erhalten mit entsprechendem Nachweis 30 Prozent Rabatt.

Infobox: Female Future Festival Wien

Termin 22. Oktober 2026, 09:00–21:00 Uhr Ort Ottakringer Eventlocation, Ottakringerplatz 1, 1160 Wien Tickets ab € 49 (Networking), ab € 129 (Silber) – Preise steigen ab 31.08.2026 Rabatt 30 % für Studierende, Neugründerinnen, Eltern in Karenz (mit Nachweis) Teilnehmerinnen 2.000+

Kerstin Oberzaucher hält die Keynote „KI als digitales Handwerk“.

Generalmajorin Sylvia Sperandio spricht im Panel „Team 5.0“.

Ob Keynote, Panel oder Networking-Area mit kostenlosem Aperitif ab 17 Uhr: Das Female Future Festival verspricht einen Tag, an dem man hinterher nicht mehr fragen muss, warum man nicht dabei war.

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