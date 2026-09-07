Am 9. September 2026 öffnet die Kunstmesse Parallel Vienna 2026 wieder die Jugendstilgebäude des Otto-Wagner-Areals. Über 130 Ausstellende zeigen fünf Tage lang zeitgenössische Kunst, dazu kommen erstmals eine Fotoauktion und ein eigenes Küchen-Format.

© Parallel Vienna / Caro Strasnik

Wer den Pavillon von Otto Wagner kennt, kennt ihn meistens leer – als Fotomotiv, als Kulisse für Society-Termine, als das schöne alte Gebäude, an dem man auf dem Weg zur Baumgartner Höhe vorbeispaziert. Fünf Tage im September wird daraus etwas anderes: Eine der größten unabhängigen Kunstmessen des Landes zieht zum vierten Mal in genau diese Jugendstilhallen, zwischen Kachelfliesen und Gusseisen hängen dann Editionen, Fotografien und Objekte von mehr als 130 Ausstellenden aus acht Ländern.

Was ist neu bei der Messe?

Erstmals mit dabei ist eine Fotoauktion von OstLicht, die eine eigene Sektion für Editionen und Fotografie bekommt – passend zum 200-jährigen Jubiläum des Mediums heuer. Das Erdgeschoß des Küchengebäudes wird für die Dauer der Messe zur „Parallel Kitchen“, einer Sonderausstellung, die zugleich Ausstellungsraum, Küche und sozialer Treffpunkt sein will, mit Performances und Live-Acts im Programm.

MINI zahlt den Eintritt

Wer mit Autoschlüssel und Zulassungsschein zum Haupteingang kommt, kommt unter Umständen gratis hinein: Die ersten 100 MINI-Besucher:innen erhalten freien Eintritt zur Parallel Vienna 2026, direkt daneben lassen sich Probefahrten vor Ort buchen. Auch andere Partner spielen mit – Ö1-Club-Mitglieder bekommen bis zu 30 Prozent Ermäßigung, Kund:innen mit VERBUND-Eco-Club-Karte 20 Prozent.

Museen ziehen mit

Rundherum wird die Messe zum Anlass für ein ganzes Kulturprogramm: Die Kunsthalle Wien präsentiert Künstler:inneneditionen in der Parallel Kitchen, das mumok zeigt „Terminal Piece“ bis Ende September bei freiem Eintritt, und das Kunsthistorische Museum lädt zur ersten KUNSTSCHATZI-Ausgabe der Herbstsaison. Wer ohnehin schon die Astoria Artshow im Programm hat, bekommt mit der Parallel Vienna gleich den zweiten Teil des Wiener Kunstmesse-Wochenendes serviert – ein Kombiticket für beide Messen gibt es um 30 Euro.

Parallel Vienna 2026 im Überblick:

Termin: 9. bis 13. September 2026

Ort: Otto-Wagner-Areal, Baumgartner Höhe, Wien

Ausstellende: über 130

Ticket: 25 Euro (ermäßigt 20 Euro), fünf Tage gültig

Web: parallelvienna.com

Der Otto-Wagner-Pavillon steht den Rest des Jahres wieder leer, oder zumindest fast. Fünf Tage lang aber ist er das, was er eigentlich schon immer sein wollte: eine Bühne.

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