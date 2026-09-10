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TECHNIK

Die Kamera für Regelbrecher

Lomography aus Wien bringt mit der Fisheye No.2 Graffiti Edition eine neue analoge Kamera für 69 Euro auf den Markt. Ihr 170-Grad-Objektiv trotzt allen Regeln der geraden Linie.

Von Redaktion · 10. September 2026 · 1 Min. Lesezeit
Lomography Fisheye No.2 Graffiti Edition, analoge 35-mm-Kamera aus Wien

Wer heute noch auf 35-mm-Film fotografiert, tut das selten aus Bequemlichkeit. Genau dort setzt die neue Fisheye No.2 Graffiti Edition an: Das Wiener Unternehmen Lomography, das seit den Neunzigerjahren für den Kult um analoge Kameras steht, verkauft sie als bewussten Gegenentwurf zum makellosen Smartphone-Foto – mit Vignettierung, Körnung und einem Sichtfeld, das die Welt rund biegt.

Rückseite der Lomography Fisheye No.2 Graffiti Edition
© Lomography

170 Grad, ein Blitz, keine Regeln

Das Fischaugenobjektiv fasst 170 Grad ins Bild, der Mindestfokussierabstand liegt bei nur 10 Zentimetern. Ein eingebauter Blitz erlaubt Aufnahmen bei Tag und Nacht, dazu kommen Langzeit- und Mehrfachbelichtung – für Doppelbelichtungen und Lichtspuren direkt auf dem Film.

Aufnahme mit dem 170-Grad-Fischaugenobjektiv der Fisheye No.2
© Lomography

Aus der Kaiserstraße in die Welt

Lomography hat seinen Sitz in der Kaiserstraße im 7. Wiener Gemeindebezirk und vertreibt seine Kameras von dort aus in die ganze Welt. Die Graffiti Edition der Fisheye No.2 reiht sich in eine lange Serie von Sondereditionen der Marke ein und richtet sich, wie es im Presseton heißt, an „Regelbrecherinnen und Grenzgänger“.

Analoge Fisheye-Aufnahme mit der Lomography Graffiti Edition
© Lomography

Auf einen Blick:
Lomography Fisheye No.2 Graffiti Edition, 69 Euro.
35-mm-Film, 170°-Objektiv, eingebauter Blitz, Mehrfachbelichtung.
Erhältlich im Lomography-Onlineshop.

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