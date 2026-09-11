Nach nur sieben Tagen zeigt die iSANO Body Reboot Challenge in Wien erste messbare Ergebnisse. Rund zwei bis drei Kilo weniger, dazu weniger Körperfett bei gleichzeitigem Muskelaufbau, bestätigt Initiatorin Carola Schoch.

Am 31. August ist die erste Ausgabe von „Dein Neustart in 21 Tagen“ gestartet, prominent besetzt mit Gesichtern aus Sport, TV, Musik, Wirtschaft und Social Media. Drei Wochen lang stehen Functional Training, Ernährungscoaching, Body Check-ups und eine eigene iSANO-ONLY-Woche auf dem Programm – und schon der erste Zwischen-Check liefert eine Antwort auf die Frage, die hinter dem ganzen Projekt steht: Was verändert sich wirklich in drei Wochen?

Die Waage ist nicht die ganze Geschichte

Gemessen wird die Körperzusammensetzung per EvoSync, ergänzt durch Körperfett- und Umfangsmessungen. „Interessant ist nicht nur, was die Waage sagt“, erklärt Carola Schoch, Initiatorin der Reboot-Challenge. „Wenn Körperfett sinkt und gleichzeitig Muskulatur erhalten oder aufgebaut wird, ist das für uns wesentlich aussagekräftiger als eine reine Gewichtsangabe.“ Das erklärte Ziel war nie, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren, sondern zu zeigen, was passiert, wenn Training, Ernährung, Regeneration und persönliche Betreuung konsequent zusammenspielen.

Prominente mit echtem Commitment

Mit dabei sind unter anderem Lou-Anne Gleissenebner, Martina Gleissenebner-Teskey, Sandra Thier, Stefan Koubek, Dominique Heinrich, Patrick Peter, Natalie Holzner, Simone Lugner, Hanspeter Soller sowie Gernot & Seref – Gesichter aus Spitzensport, Entertainment, Hotellerie, Unternehmertum und Social Media. Für zusätzlichen medialen Fokus sorgte ein PULS-4-Drehtag am 8. September. Trotz aller prominenten Namen bleibt die Challenge vor allem eines, wie Mitinitiator Christopher Dengg, Personal Trainer und ehemaliger Mister Austria, betont: „Trainingspläne und Coaching können wir liefern. Schwitzen müssen die Teilnehmer:innen selbst.“

Wie es weitergeht

Die zweite Woche ist geschafft, die dritte hat begonnen. Am 18. September stehen die finalen Body Check-ups an, dann wird verglichen, was sich seit dem Start wirklich verändert hat. Wer selbst neu starten will, muss darauf nicht bis zum nächsten Sommer warten: Die nächste iSANO Body Reboot Challenge beginnt bereits am 12. Oktober, Informationen dazu gibt es unter bodyreboot.at. Wer ohnehin gerade nach einem Trainingsgerät für zwischendurch sucht, wird auch beim EGGspander fündig, dem Gym-to-go für die eigenen vier Wände.

Alle Fotos: Bianca Kübler

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