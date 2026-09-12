Am 20. September kickt das Who-is-who der heimischen Musikszene auf dem Rasen des SV Donau – nicht um einen Pokal, sondern gegen Gewalt an Frauen.

Angeführt vom „Teamchef“ der Turbine Simmering, Marco Pogo, und angefeuert von Initiator Roman Gregory, zeigen unter anderem Chris Steger, Billie Steirisch und Lucas Fendrich beim Band Fußball Cup 2026, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Bolzplatz in Wien-Donaustadt den Zug zum Tor haben. Künstler aller Genres – Pop, Hip-Hop, Indie, Rock und Metal – treffen dabei auf Persönlichkeiten aus Kabarett, Social Media und Sport.

Ein Turnier mit klarer Haltung

Der 2019 von Roman Gregory gegründete und von Irena Blagojević organisierte Band Fußball Cup bricht bewusst mit den Konventionen klassischer Charity-Events. „Beim Band Fußball Cup geht es um mehr als Tore und Töne“, sagt Gregory. „Musik und Sport bringen Menschen zusammen. Wenn wir dabei Freude schaffen, Frauen und Kinder unterstützen und Gewaltprävention stärken, haben wir unabhängig vom Ergebnis gewonnen.“ Der gesamte Erlös aus dem Bierverkauf geht an die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich. Julia Brož, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser: „Gewaltprävention braucht Aufmerksamkeit und Solidarität. Der BFC macht daraus ein starkes gesellschaftliches Zeichen.“

Breiter Kader, buntes Programm

Die Liste der Mitwirkenden reicht von Lika Doss, Heinz aus Wien und Slomo über Kreiml & Samurai und Georgij Makazaria bis zu Alkbottle, Garish und vielen weiteren. Moderiert wird das Turnier von Caroline Athanasiadis, Ina Jovanović, Verena Titze und Peter Panierer. Abseits der Spiele sorgen Live-Musik von Nana Falkner und Roman Gregory, ein DJ-Set von Radio 88.6 sowie offenes Karaoke des U4 für Stimmung, dazu kommen eine Activity-Zone und ein kinderfreundliches Rahmenprogramm – barrierefrei zugänglich, Kinder ausdrücklich willkommen.

Was, wann, wo

Band Fußball Cup 2026, Sonntag, 20. September, Einlass 13 Uhr, Anpfiff 14 Uhr, SV Donau, Weissauweg 1, 1220 Wien. Tickets um 20 Euro gibt es unter bandfussballcup.at. Anreise mit U1 bis Kaisermühlen-VIC wird empfohlen. Am Ende zählt ohnehin nicht das Ergebnis, sondern dass am Sonntag ein paar hundert Menschen mehr wissen, wohin sie sich wenden können.

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