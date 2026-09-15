Was als Schutzhülle für Füllfederhalter begann, ist heute eine eigene Handwerkskunst: Montblanc feiert hundert Jahre Lederwaren-Kompetenz – und erinnert sich dabei an die eigenen Anfänge im Jahr 1926.

Damals migrierten Schreibgeräte zunehmend vom stationären Schreibtisch in die Taschen reisender Geschäftsleute, und Montblanc reagierte mit seinen ersten Lederwaren: Federetuis, die die Füllfederhalter unterwegs schützen sollten. Aus dieser schlichten Idee wurde ein eigenständiges Metier, das die Maison seither parallel zur Schreibkultur weiterentwickelt hat.

Vom Etui zur Reisetasche

Sichtbarster Ausdruck dieser hundertjährigen Geschichte ist die „Writing Traveler“-Reisetasche, die seit 2006 in Florenz gefertigt wird. Sie vereint dedizierte Fächer für Schreibgeräte, Notizbuch, kleine Lederwaren und eine Uhr und lässt sich zu einem tragbaren Arbeitsplatz öffnen – ein Beleg dafür, wie sich die Verbindung von Schreibkultur und Lederhandwerk bis heute fortsetzt.

Eine Handschrift, die weiterlebt

Verantwortet wird diese Linie seit 2021 von Artistic Director Marco Tomasetta, der die Verbindung zwischen Montblancs Schreibkultur und dem Leder-Design weiter gestärkt hat. Nach hundert Jahren bleibt das Versprechen dasselbe: Begleiter für Menschen zu fertigen, die viel unterwegs sind – ob mit Füllfederhalter, Notizbuch oder eben der passenden Tasche dazu.

Weitere Informationen zur Kollektion gibt es unter montblanc.com.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.