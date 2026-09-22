Mit einer Werkschau der neuen Couture-Collection für Herbst/Winter 2026/27 von Atil Kutoğlu ging die Vienna Fashion Week.26 zu Ende. Dreißig Looks verbanden New York, Wien und Istanbul – jene drei Städte, die seine Karriere geprägt haben.

Designer: Atena Neuhuber Fashion Academy, unknown model

Am Samstagabend saßen sie alle in der ersten Reihe: Diplomatinnen, eine Ex-Ministerin, halb Wiens Gesellschaftskalender. Und vorne, auf dem Laufsteg, wanderte ein Designer durch sein eigenes Leben. Metallic-Flächen und asymmetrische Schnitte für New York, wo Kutoğlu zwölf Jahre lang während der Fashion Week zeigte. Geometrische, wellenförmige Formen für Wien, wo Jugendstil auf New Yorker Art-Déco-Architektur trifft. Warme Farben und Stickereien für Istanbul, wo alles begann.

Fotos: Thomas Lerch/VFW

Drei Städte, ein Kleid

1968 in Istanbul geboren, absolvierte Kutoğlu als Schüler Praktika bei den türkischen Modehäusern Vakko und Beymen, kam zum BWL-Studium nach Wien und blieb hängen: erst als Handelsstudent, dann als Modedesigner mit eigenem Atelier. Es folgten Schauen in Wien, München, Düsseldorf, Mailand und New York, internationale Verkaufserfolge und 2013 das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst. Die aktuelle Kollektion aus reiner Seide, Wolle und Leder lässt präzise Schnitte auf weich fallende Stoffe treffen, körpernahe Silhouetten auf große Volumina. Schuhe und Accessoires stammen ebenfalls aus Kutoğlus eigenem Entwurf, gezeigt von 20 internationalen Models.

Was geschah sonst noch bei der Vienna Fashion Week 26?

Schon die Eröffnungshow vor zahlreichen illustren Persönlichkeiten des Wiener Modegeschehens zeigte, dass sich Wien mit seiner alljährlichen Fashion Week (die heurige Ausgabe war die 18.) im internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Vor allem die Stadt selbst kann sich den Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller Matyas und Maria Oberfrank gegenüber dankbar schätzen, mit wenig bis keinem Aufwand ein solches Format geschenkt zu bekommen.

Nach einer An-Moderation durch die wunderbare Sylvia Graf startete die Opening Show „Velvet Nights“. Das diesjährige Motto übersetzte die Atmosphäre der Nacht in Mode: Licht, Bewegung und Texturen bestimmten die Inszenierung, während auf dem Laufsteg die individuelle Handschrift jedes Labels im Mittelpunkt stand.

36 Designer:innen zeigten jeweils einen Look. Entsprechend unterschiedlich fiel das Bild auf dem Runway aus. Klare Linien standen neben opulenten Entwürfen, präzise Schnitte neben experimentellen Formen, zurückhaltende Looks neben starken Statements. Gehostet wurde die Opening Show von FRITZ! Eyewear.

Velvet Nights beschreibt für uns die besondere Stimmung einer Nacht, in der Licht, Bewegung, Texturen und Mode zusammenspielen. Gleichzeitig wollten wir den Designer:innen möglichst viel Raum für ihre persönliche Handschrift geben. 36 Looks zeigen 36 sehr unterschiedliche Zugänge zu Mode und genau diese Vielfalt macht die VIENNA FASHION WEEK aus.

Unter den Gästen: die Sängerinnen Dorretta Carter und Kim Cooper, Fotograf Michael Dürr, Sängerin Anita Newrkla-Eberwein, Germanys Next Topmodels Lou Anne und Martina Gleißebner-Tesky, Sängerin und Moderatorin Martina Kaiser, Designerin Sabine Karner, Gery Keszler, Künstler Alexander Kiessling, Schauspielerin Gitti Kren, ex Miss Austria & Model Linda Lawal, Model und Unternehmerin Kerstin Lechner, Musiker Peter Legat, Promi-Zahnarzt Roberto Lhotka, Unternehmer Kurt Mann, Schauspieler Markus Freistätter, Schauspieler Dietmar König, Fotograf Markus Morianz, Ekaterina und Christian Mucha, Modelmanager Kosmas Pavlos, Model Und Balletttänzer Laurids Seidel, Schokomichi Michael Reimer, Pop-Pate Mario Rossori, Fotografin Olga Rubio-Dalmau, Musiker Wolfgang Schlögl, Kathi Stumpf & Alex Bezda , Anwalt Dr. Georg Zanger, Moderatorin Eser Akaba sowie Designer Atil Kutoglu.

Ein Programm mit voller Bandbreite

Das gesamte Programm der Woche strahlte in weiter Bandbreite. Ein Fixpunkt war erneut „Fashion Reloaded“ der Pensionist:innenklubs Wien. Unter dem Titel „fenWomenal“ standen diesmal 57 Looks auf dem Programm. Bereits vorhandene Kleidungsstücke und persönliche Lieblingsstücke werden neu interpretiert und individuell für ihre Träger:innen gestaltet.

Auch Thailand war 2026 wieder in Wien vertreten. Die Präsentation thailändischer Designer:innen gemeinsam mit dem DITP Wien zählt inzwischen zu den wiederkehrenden internationalen Programmpunkten der VIENNA FASHION WEEK. Zu sehen sind aktuelle Entwürfe, bei denen traditionelles Handwerk, textile Techniken und zeitgenössisches Design auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden.

Eine der inhaltlich stärksten Shows der Woche kam von Atena Neuhuber. Unter dem Titel „1001 Night: Tonight“präsentierte ihre Fashion Academy Arbeiten von 26 iranischen Designer:innen. „Vom Dunkel ins Licht“ bildete den roten Faden der Kollektion. Die Entwürfe beschäftigten sich mit Identität, Freiheit, Widerstandskraft und Hoffnung und zeigten Mode als persönliche und kulturelle Ausdrucksform.

Auch textile Kreisläufe sind Thema. Beim Talk „Saubermacher goes Fashion: Mode endet nicht. Sie beginnt neu.“ging es um die Weiterverwendung von Alttextilien und neue Möglichkeiten für Materialien, die bereits im Umlauf sind.

Die bekannte steirische Entsorgungsfirma Saubermacher präsentierte das Ergebnis eines ihrer aktuell spannendsten Projekte. Während bisher Altkleidung als kaum recycelbar gilt, arbeitet Saubermacher mit Partnern an einem echten Gamechanger für die Branche – die gesammelte Kleidung wird mit technologischer Unterstützung genau nach Material und Farbe sortiert und geschreddert, die portugiesische Weberei Refibertech webt daraus qualitativ hochwertige Stoffe mit hohem Recycling-Anteil.

Und genau aus diesen Stoffen bestanden Teil der Kollektion von fröhlich. Gabriele Rigby, die Designerin hinter fröhlich, designt in Wien Kleidung, die elegant und modern ist, und laut ihrem eigenen Anspruch immer so bequem ist, dass sie sich wie eine zweite Haut anfühlt. Das sah man auch bei der Show, die von Schauspielerin Lilian Klebow eröffnet wurde. Klebow moderierte auch die Podiumsdiskussion zuvor, bei der Rigby, Saubermacher-CEO Andreas Opelt, Tercio Pinto von Refibertech und Textilexpertin Nunu Kaller in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle E über die Zukunft von Post-Consumer-Recycling sprachen.

Mut als zentrales Thema

Kutoğlus Couture-Schau war der große Name der Vienna Fashion Week.26, aber nicht der einzige Programmpunkt. Aber auch die Show der Atena Neuhuber Fashion Academy, das Format „The Next Generation“ mit Konstantin Theodor und das Label Rose Mars in Kooperation mit dem thailändischen Handelsinvestitionsamt DITP zeigten, wie breit das Wiener Modeangebot inzwischen aufgestellt ist. Auch was die Darbietung der Schaustücke betrifft, steht Wien hinter den internationalen Schauen nicht hintan. So defilierten etwa Newcomer-Star Flora Fon oder auch die Model-Größe Elisabeth Resch gewohnt gekonnt und elegant über den Wiener Catwalk.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.