Spotify verwandelt seine Entdecker-Playlist „Fresh Finds“ in ein zwölfmonatiges Förderprogramm: Freies Tonstudio, Mental-Health-Hilfe und ein Badge fürs Profil – auch für unabhängige Acts aus Österreich.

Wer als junge Band den eigenen Song hochlädt, kennt das Gefühl: Man verschwindet in einem Katalog mit hundert Millionen Titeln, und Aufmerksamkeit ist die härteste Währung, die es gibt. Genau an diesem Punkt hat Spotify vor über zehn Jahren die Playlist „Fresh Finds“ erfunden – kuratiert von einem weltweiten Team an Musikredakteur:innen, die unbekannte, unabhängige und early-career Acts aufspüren. Mehr als 80.000 Künstler:innen aus 127 Ländern waren seither dabei, darunter Clairo, Ethel Cain und Wet Leg, lange bevor sie große Namen wurden.

Was ändert sich jetzt konkret?

Bisher endete die Geschichte oft mit der Playlist-Platzierung selbst. Mit „Fresh Finds Forward“, gestartet am 17. September 2026, macht Spotify daraus ein einjähriges Programm: Rund 10.000 Künstler:innen jährlich sollen Zugang zu Ressourcen, Community und Werkzeugen bekommen, um aus dem ersten Aufmerksamkeitsschub etwas Dauerhaftes zu machen. Seit 1. Jänner 2026 werden alle neu in eine Fresh-Finds-Playlist aufgenommenen Acts automatisch über Spotify for Artists eingeladen und können die Vorteile zwölf Monate lang nutzen – darunter ein Fresh-Finds-Badge im Profil, früher Zugang zu neuen Spotify-Tools, Studiozeit in ausgewählten US-Studios, Rabatte auf Produktions-Software wie LANDR und Splice sowie sechs Monate kostenlose Therapie über BetterHelp.

Was hat Österreich davon?

Die Fresh-Finds-Playlists gibt es längst auch für den deutschsprachigen Raum: „Fresh Finds GSA“ versammelt unabhängige Stimmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, kuratiert von Spotifys eigenem Redaktionsteam. Wer als heimischer Act dort aufgenommen wird, qualifiziert sich automatisch für das neue Förderprogramm – ein Umweg, den es bisher nicht gab, seit Ende September 2026 aber sehr wohl. Der Weg zur Playlist selbst bleibt derselbe: Ein kommendes Release lässt sich direkt über Spotify for Artists bei den Editor:innen einreichen.

Am Ende entscheidet die Hörerin: Fresh Finds soll Newcomern mehr geben als nur die Platzierung. © Jerónimo Roure Pérez / Wikimedia Commons

Warum eine Playlist plötzlich Care-Paket wird

Spotifys eigener Global Head of Music Content, Joe Hadley, begründet den Schritt damit, man habe jahrelang zugehört, was unabhängige Künstler:innen tatsächlich brauchen – nicht nur eine Platzierung, sondern ein Fundament, das den Moment der Entdeckung trägt. Mehr als die Hälfte aller Fresh-Finds-Acts landet ohnehin irgendwann auf größeren Playlists wie New Music Friday. Das neue Programm soll die Zeit davor überbrücken, in der aus einem viralen Moment entweder eine Karriere wird oder eben nicht.

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