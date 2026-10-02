Trotz der relativ kurzen Ankündigungszeit ziehen die Altrocker nach wie vor ihr alteingesessenes, aber auch frisches Publikum. Deep Purple spielen am Montag, 5. Oktober 2026, in der fast ausverkauften Wiener Stadthalle (Halle D), Restkarten gibt es aber noch.

Es ist der Wien-Termin einer Band, die seit 1968 tourt und mehr als 100 Millionen Alben verkauft hat. Wer „Deep Purple Wiener Stadthalle“ in den Kalender schreibt, bucht ein Stück Rockgeschichte mit Gegenwartsbezug. Es ist der insgesamt 16. Gig der Band in Wien, wenn wir uns nicht verzählt haben, wobei bloß eine Konstante bei jedem Auftritt in Wien stets vor Ort war: Sänger Ian Gillian hinter dem Sangesmikrofon.

Rock-Royalty mit Ablaufdatum? Kaum

2008 bekam die Band bei den World Music Awards den „Legend Award“, 2016 zog sie in die Rock and Roll Hall of Fame ein, meist „Alterserscheinungen“ für Bands, die sich langsam dem Ruhstand hingeben sollten. Nicht so bei Deep Purple. Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Gründung gilt die Truppe mit dem bald vierstelligen Gesamtalter (ein bissl Polemik wird wohl erlaubt sein …) als eine der fleißigsten Live-Bands der Welt. Allein seit 2022 hat sie bei ihren Tourneen über eine Million Tickets verkauft.

Berühmt wurde vor allem die Besetzung, die Fans als MKII kennen: Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord und Ritchie Blackmore. Sie schrieb frühe Siebzigerjahre-Klassiker und spielte das Livealbum „Made in Japan“, das bis heute als eines der wichtigsten der Rockgeschichte gilt. Der legendäre Hammond-Gott Jon Lord weilt nun leider schon seit über einem Jahrzehnt nicht mehr unter uns und abgesehen von einem kurzen Live-Revival vor wenigen Wochen bei „Smoke on the Water“ kehrte der Band bereits vor 33 Jahren – im Streit – den Rücken.

Neuer Mann an der Gitarre

2022 verließ Steve Morse die Band aus persönlichen Gründen. Seither spielt Simon McBride Gitarre. Mit ihm entstand „=1“, das 2024 in drei Ländern auf Platz eins landete und mit Bob Ezrin produziert wurde. Der Mann, der für Alice Cooper’s Sound verantwortlich zeichnete und mit Pink Floyd das Monumental-Opus „The Wall“ aufnahm, arbeitete dabei bereits zum fünften Mal mit Purple zusammen. Und auch für den neuesten Tonträger namens „SPLAT!“, der erst heuer im Frühjahr rauskam und cleanen Edel-Rock mit jazzigen Elementen zelebriert, saß Ezrin an den Reglern und zupfte McBride die Gitarre. Ebenso wie die letzten vier Studioalben davor, erklomm die Platte in mehreren Ländern Charts-Spitzenplätze.

Was Wien erwartet

Das Publikum reicht vom Jahrgang, der Purple noch in den Siebzigern entdeckt hat, bis zu jenen, die über die neueren Alben eingestiegen sind. Das feiert die Band selbst gern. Ein Montagabend in der Stadthalle ist also weniger Museumsbesuch als Familientreffen mit sehr viel Verstärker.

Infobox

Was: Deep Purple live, Support Jayler

Wann: Montag, 5. Oktober 2026, 19:30 Uhr

Wo: Wiener Stadthalle, Halle D, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Veranstalter: Barracuda Music

Tickets: Oeticket.

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