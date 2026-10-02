Hubert Wallner lädt von Oktober bis Dezember jeden Mittwoch zu „Wallner Unplugged“ in sein Gourmetrestaurant am Wörthersee. Vier Gänge samt Begleitung kosten 149 Euro pro Person.

Vier Hauben im Gault&Millau, ein Michelin-Stern, 99 von 100 Punkten im Falstaff und zweimal „Österreichs Koch des Jahres“: Wer so viel Edelmetall an der Wand hat, dem kann das Publikum abhandenkommen. Manche Gäste trauen sich gar nicht erst hinein. Hubert Wallner in Dellach am Wörthersee weiß das und dreht den Stecker sozusagen heraus.

© Daniel Waschnig

Was steckt hinter Wallner Unplugged?

Das neue Genussformat läuft von Oktober bis Dezember jeweils mittwochs von 18 bis 21 Uhr. Die Idee: Küche auf gewohntem Niveau, aber ohne Berührungsängste. „Wallner Unplugged“ soll ein unkomplizierter, genussvoller Abend gegen die Vorurteile sein, dass die Atmosphäre im Gourmetrestaurant steif ist, man einen besonderen Anlass braucht und am besten Wein- oder Gourmetspezialist sein muss.

Vier Gänge, keine Sparversion

Beim Menü gibt es laut Ankündigung keine Abstriche. Es ist keine abgespeckte Version der Gourmetküche, sondern ein bewusst zusammengestelltes, saisonales Unplugged-Menü mit vier Gängen. Dazu gibt es abgestimmte Weine oder alkoholfreie Getränke, wahlweise als Saftbegleitung. Auf große Inszenierungen und lange Erläuterungen wird verzichtet.

© Günter Standl

Der Koch als Gastgeber

Wallner steht dabei selbst im Mittelpunkt, unaufdringlich, aber nahbar. Zwischendurch gibt es kleine Backstage-Infos und Anekdoten aus der Küche. „Unplugged“ heißt bei ihm eben nicht, ohne Strom zu kochen, sondern unkomplizierter, entspannter und direkter am Gast.

© Joerg Lehmann

Adresse und Preis auf einen Blick

„Wallner Unplugged“ findet jeden Mittwoch im Oktober, November und Dezember von 18 bis 21 Uhr statt. Vier Gänge inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung kosten 149 Euro pro Person. Adresse: Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Wörthersee-Süduferseite 258, 9082 Dellach/Maria Wörth, Telefon +43 4273 3858 9, office@hubertwallner.com, hubertwallner.com.

Große Küche, sehr entspannt: Das ist am Wörthersee ab sofort eine Frage des Wochentags.

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