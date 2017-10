Florale Überraschungen: Wunderschöne Blumen-Arrangements in einer Box.

Blumen. „Blumen kann man nicht in Schachteln packen und verschicken wie Wein, aber wieso eigentlich nicht?“, stellte sich die gebürtige Slowenin und Wahlwienerin Andreja Mayer vor einigen Jahren die Frage. Die Flower Box, kurz Flobox, der findigen Meisterfloristin besteht aus wasserdichten Schachteln, die eigens in Niederösterreich gefertigt werden, in die sie schmucke Blumen-Arrangements (ver-)steckt – insgesamt sind mehr als 100 Kompositionen möglich. Die Blumen in der Flobox bleiben durch ein spezielles Stecksystem mit Wasserreservoir bis zu zwei Wochen frisch und können mit der Post oder dem Flugzeug verschickt werden.

Kontakt: Blütenreigen, Schüttaustraße 32–40, 1220 Wien

Blumen ­Beilner, Niederhofstraße 13, 1120 Wien

Flobox-Shop, Spiegelgasse 4, 1010 Wien, flobox.at

