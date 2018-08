Der Tränen-Trailer – Die einfachste Art zu reisen

Spießig sieht anders aus. Der obercoole Teardrop-Trailer reduziert Caravaning auf das Wesentliche: die Freiheit. Und hat damit schon viele neue Anhänger gefunden.

Text: Anneliese Ringhofer

Der Wohnwagen wurde in den 1970er-Jahren in unseren Breiten zum Inbegriff der Spießigkeit. ­Sichtete man hierzulande auf der Autobahn ein fahrendes Refugium, waren diese meist mit deutschen Kennzeichen versehen. „Die knausrigen Deutschen, sind’s schon ­wieder unterwegs zum Sparurlaub und blockieren unsere Straßen mit dem Trumm“, lautete gemeinhin der Alpentenor.

Dabei ist diese Art des touristischen Reisens bar jeglicher Spießigkeit entstanden: 1858 kam der Brite Dr. Gordon William Stables auf die Idee, mit einer „Land Yacht“ durch England zu touren, um so seine Unabhängigkeit und Freiheit genießen zu können. Der aus Mahagoni und Ahorn gezimmerte Anhänger, genannt „The Wanderer“, wog 2 Tonnen und wurde von Pferden gezogen. Er beherbergte einen Salon inklusive Flügeltüren, Schlafsofa, Ofen und Wasserstelle – damit ähnelte er dem, was wir heute als Wohnwagen kennen, weshalb er als erster Wohnwagen der Welt in die Annalen einging.

< ► > Ein kleines Zuhause für den flexibel Urlaub, top ausgestattet – mit Bett für zwei Personen, einer Küche, Warmwasser, Heizung und Solarmodul. Foto: (c) Hersteller

Das deutsche Pendant zum englischen „Reisewagen“ wurde 1931 von Arist Dethleffs konstruiert: das „Wohnauto“. Während in Europa erst mit dem Wirtschaftsaufschwung in den 1950ern bis 1970ern Reisen mit dem Wohnwagen boomte, waren Trailer in den USA bereits seit den 1930er-Jahren populär. Besonders beliebt: der Teardrop-Anhänger zum Selbstbauen. Als in den 1990ern alte Pläne davon auftauchten, feierte das Miniheim auf Rädern ein Comeback, das bis auf das europäische Festland rollte.

Campen und Caravaning liegen heute im Trend, man setzt wieder auf spartanische Heimeligkeit statt Luxushotels. Das beobachtete auch Martin Dravecky, Gründer der Firma Procamp mit Sitz in Presov, Slowakei. 2010 beschloss er, die kleinen Teardrop-Trailer in der Werkstätte seines Vaters, Spezialist für Anhänger und Wohnwägen, zu produzieren. Mit Erfolg. Heute reicht die Modellpalette vom Ultraleichtgewicht mit 230 kg bis zum voll ausgestatteten Offroader mit 650 kg, die Miniwohnwägen sind mit fast jedem Fahrzeug zu ziehen und man benötigt dafür nur die Führerscheinklasse B. Die kleinen Alleskönner bieten eine komfortable Liegefläche für zwei Personen.

Es gibt die Möglichkeit einer Cargo-Variante mit multifunktionaler ­Nutzungsmöglichkeit oder eines Vollausbaus mit Küche, Warmwasser, Heizung, Solarmodul und weiteren vielsei­tigen Zusatzausstattungen nach Kundenwunsch. Zusätzliche Wohnflächen bieten Anbauten wie Vorzelt oder Markisen. Camper können damit durchaus einen zweiwöchigen Urlaub genießen.

Der Teardrop-Trailer Bushcamp wird hier detailliert vorgestellt, auch an Moskitonetze in den Fenstern wurde gedacht:

Infoporn Teardrop-Trailer

Hersteller: Procamp

Design: Martin Dravecky

Kabinen: 2-2,5 m lang und 1,5 m breit , Bettgröße immer 2 x 1,5 m

Ausstattung: Bett, Küche, Warmwasser, Heizung, Solarmodul

Gewicht: vom Ultraleichtgewicht mit 230 kg bis zum voll ausgestatteten Offroader mit 650 kg

Anforderung: Führerschein Klasse B

Preis: zwischen 8.000 und 17.000 Euro für Standardmodelle

Infos und Vertrieb in Österreich: miniwohnwagen.at