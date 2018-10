Banksy2018: von der Kurdin im Kerker zur Liebe im Shredder

Er begann das Jahr mit einem Protest ob der verhafteten Kurdin Zehra Dogan. Nun zerstückelte er Aufsehen erregend die Liebe. Banksy bleibt einzigartig, auch wenn der Coup bei Sotheby´s nicht ganz klappte.



Previously, in New York. Seit Banksy vergangenen März das Memento ”Free Zehra Dogan“ an die Künstlermauer der Houston Street gemalt hat, inklusive Striche für jeden ihrer Tage in der Zelle, ist die kurdische Künstlerin ein Haushaltsname (der WIENER berichtete HIER). Das hat öffentliche Empörung geschürt, wenn auch die seit 24.3.2017 im türkischen Gefängnis einsitzende Künstlerin noch nicht befreit. Ms Dogan, deren Porträt der (zerstörten) Stadt Nusaybin bei Präsident Erdogan nicht auf Liebe stieß, hält weiterhin mit Kunstproduktion die Depressionen fern, hieß es vergangene Woche.

Apropos Liebe. Ziemlich gleichzeitig mit seinem New Yorker Manifest machte sich in seiner britischen Heimat massive Banksy-Liebe breit. Der anonyme Künstler aus Bristol, hinter dem immer mehr Leute den Massive Attack-Sänger Robert Del Naja vermuten, wurde als Englands größter lebender Künstler bestätigt, sein Muralwerk ”Girl with Balloon“ zum meistgeliebten Kunstwerk der Nation gewählt. Eine Liebe, die er bekanntlich nun anlässlich der Versteigerung einer eingerahmten Version des Werkes vor den Augen der Sotheby´s-Kunden elegant zerstückelte, wenn auch nicht persönlich (weil: anonym) sondern per Remote-Control, zeitgleich mit dem Hammerschlag des Versteigerers (”sold for 860000.-“; in £, Anm.) ausgelöst. Wodurch sich mit dem „Liebe ist … im Papierkorb“ genannten Projekt scheinbar eine solide Million Dollar quasi in Luft auflöste. Allerdings blieb der Wert des guten Stücks Aktionskunst erhalten, indem die Shredder-Aktion simply als Teil des Gesamtkunstwerks ausgerufen wurde. Obwohl das Kunstwerk laut Banksy himself eigentlich unvollendet ist: Der Shredder-Mechanismus blieb nach zwei Drittel der Schneide-Arbeit stecken, ein Drittel des Werks also sozusagen unversehrt. Zum großen Vergnügen seiner Fans hat Banksy die Aktion mit versteckter Kamera verewigt. Ein ”Direcotr´s half cut“, wie er es nennt. Und so lief also die Aktion ab. Enjoy!