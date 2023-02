Gaming-Event: Wien richtet 2023 wieder „Game City“ aus

Die Corona-Pandemie hat Künstler und Veranstalter auf der ganzen Welt gezwungen, mit ihren regelmäßigen Events auszusetzen. Das galt auch für das größte Spektakel der Gamingbranche, die „Game City“ in Österreich. In diesem Jahr findet die Veranstaltung erstmals wieder statt. Vom 13. bis 15. Oktober 2023 können sich Interessierte im Wiener Rathaus bei der „Game City“ über die aktuellen Entwicklungen der Branche informieren. Im Folgenden erfahren Sie, welche Themen bei der diesjährigen „Game City“ auf dem Programm stehen, was von früheren Veranstaltungen bekannt ist und welche Rolle der E-Sports-Bereich hierbei spielt.

„Game City“ öffnet in Wien wieder ihre Pforten

Die „Game City“ ist ein Branchenevent, das schon seit mehreren Jahren erfolgreich in Österreich durchgeführt wird. Im Laufe der Zeit hatte sich die Veranstaltung einen guten Namen bei Anhängern der Branche gemacht und wurde von zahlreichen Menschen unterschiedlichen Alters und mit jeweils anderem Bezug zur Spielewelt besucht und genutzt. Durch die Corona-Pandemie war es in den letzten Jahren aber nicht möglich, das Event durchzuführen. Da der Pandemie-Ausbruch mittlerweile aber beherrschbar geworden ist, kann die „Game City“ dieses Jahr wieder stattfinden.

Die Veranstalter der „Game City“ sind in den letzten Jahren nicht untätig gewesen. Sie haben die Branche verfolgt und ihr Konzept für die Veranstaltung überarbeitet. Unter anderem werden neue Aussteller zu sehen sein und es wird eine Vielzahl von interessanten Programmpunkten geben. Sowohl Neulinge als auch langjährige Fans des Events kommen somit auf ihre Kosten und bekommen interessante und abwechslungsreiche Inhalte geboten.

Wiedereröffnung mit hochkarätiger Teilnehmerliste

Die „Game City“ ist schon immer ein breit aufgestelltes Event mit ganz unterschiedlichen Programmpunkten gewesen. Unter anderem haben Besucher die Möglichkeit, mit Ausstellern in Kontakt zu kommen, sich verschiedene Projekte vorstellen zu lassen und an diversen Workshops teilzunehmen. Außerdem gibt es ein Bühnenprogramm mit Vorträgen, in denen die wichtigsten Themen und Neuentwicklungen der Branche vorgestellt werden. Aktuell steht noch nicht final fest, wer alles bei der diesjährigen Veranstaltung dabei sein wird, man kann sich in Bezug auf die diesjährigen Aussteller aber grundsätzlich an der Teilnehmerliste aus dem Jahr 2019 orientieren.

An dieser letzten „Game City“ vor der Corona-Pandemie nahmen unter anderem 2K Games, AVM, die Bank Austria, Ben & Jerry’s, EY-Racer, FROG – Future and Reality of Gaming, Konami, Microsoft, Nintendo, Paysafecard, Saturn, Union Trading GmbH, Xbox und das Zentrum für angewandte Spielforschung teil. Neben dieser kleinen Auswahl an Akteuren gab es noch viele weitere große und kleine Player der Branche, die das Gesicht und die Wirkung der „Game City“ geprägt haben.

Des Weiteren hat das Thema Online Casinos und speziell Videoslots bei der „Game City“ immer eine große Rolle gespielt. Ob das auch in diesem Jahr der Fall sein wird, muss sich allerdings erst noch herausstellen. Noch offen ist außerdem, ob in diesem Jahr die großen Entwicklerstudios aus dem Bereich Online Casino bei der „Game City“ vertreten sein werden. Namhafte Ideenschmieden wie NetEnt und Play’N Go erreichen mit modernen Videoslots eine große Marktpräsenz.

Wie stark die Big Player im Bereich Videoslots die Branche inzwischen prägen, zeigen neue Online Casinos auf onlinecasinosschweiz.com und andere unabhängige Vergleichsportale, auf denen vor allem Anbieter die oberen Rankingpositionen besetzen, die die hochkarätigen Entwicklerstudios unter Vertrag haben. Da Online Casinos in der Gamingbranche inzwischen einen starken Marktanteil behaupten, könnten sie auch bei Gamingevents wie der „Game City“ ihr Segment vertreten.

E-Sports mit eigener Arena vertreten

Die E-Sports gewinnen in der Gamingbranche immer mehr an Bedeutung. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die generierten Umsätze kontinuierlich ansteigen und in diesem Jahr die Marke von 1,4 Milliarden Dollar knacken könnten. Außerdem steigt die Zahl der Nutzer, die sich bei solchen Spielen engagieren, immer weiter an. Schon heute nutzen Millionen von Gamern die verschiedenen Angebote am Markt. E-Sports in Österreich werden somit immer mehr zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Dieser wachsenden Relevanz von E-Sports trägt auch die „Game City“ Rechnung. Die Branche ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit einer eigenen E-Sports-Arena vertreten. Dort sind die verschiedenen Aussteller und Player der Branche zu finden und bieten einerseits zahlreiche Informationen, andererseits ein abwechslungsreiches, zielgruppenorientiertes Programm.

E-Sports stehen für einen gemeinsamen Wettbewerb an Computern und Konsolen, der eine Menge Spaß bringt und gleichzeitig attraktive Gewinne und Prämien ermöglicht. In diesem Jahr bietet die „Game City“ unter anderem Turniere, Battles und Schulmeisterschaften, an denen Interessierte teilnehmen können. Es gibt die Möglichkeit, als Einzelspieler aktiv zu werden oder sich in Teams zu engagieren. Die verschiedenen Programmpunkte sind sowohl auf der Bühne, als auch in der E-Sport-Arena selbst zu finden.

Alle Besucher der „Game City“, die sich für das Thema E-Sports interessieren, sollten zudem das zweite große Gaming-Event, das 2023 nach einer Zwangspause erstmals wieder stattfinden wird, in ihrem Terminkalender vermerken. Das A1 E-Sports Festival findet am 10. Juni 2023 im Austria Center Vienna statt. Das größte E-Sports-Event Österreichs wurde 2022 zum ersten Mal durchgeführt und hat es direkt geschafft, sich eine breite Fangemeinschaft zu sichern.

Fazit: Endlich wieder gamen und feiern

Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Zwangspause ist es endlich wieder möglich, auch außerhalb der eigenen vier Wände zu spielen und mit anderen eine gute Zeit zu verbringen. Die „Game City“ und das A1 E-Sports Festival bieten die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen der Branche zu informieren und hierbei jede Menge Spaß zu haben.