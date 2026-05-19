Helmut Newton CARS in Como

Am 15. Mai 2026 eröffnete die Newton Foundation in Zusammenarbeit mit dem italienischen Luxury Brand Larusmiani im Garten der Villa Olmo am Lago di Como, welcher im Rahmen des FuoriConcorso-Events „KraftMeister – where automotive culture becomes art“ zu einer Art Freiluftmuseum wird, die Ausstellung Helmut Newton. Cars. Auf 20 großformatigen Panelen wird dem Automobil durch Newtons Fotografien gehuldigt.

Gleichzeitig ist es die erste Ausstellung zu diesem wichtigen Thema im Werk Newtons, das in naher Zukunft auch mit einer größeren Präsentation in der Berliner Newton Foundation vertieft werden wird. In Como selbst hat Newton seit den 1970er-Jahren immer wieder gearbeitet, allen voran in der Villa d’Este und ihrem berühmten Garten. Die Ausstellung wird von Matthias Harder, Direktor und Kurator der Newton Foundation, kuratiert.

„There are collectors who accumulate, and patrons who preserve. I have always believed in the second path: that of those who do not merely possess beauty, but assume the responsibility of transmitting it, of keeping it alive for those who will come after us. Helmut Newton was an interpreter of elegant matter. He knew how to see in the automobile what I seek to see in fabric, in cut, in the silhouette of a garment, that unresolved tension between function and desire, between technical precision and pure seduction. His photographs do not document cars: they inhabit them. And in that inhabiting, they reveal something true about the era, about the human condition, about taste as a form of thought. To bring this exhibition to Villa Olmo, on the lake that Newton himself loved and frequented, has been for Larusmiani a natural act, almost inevitable. We are founding partners of FuoriConcorso because we believe the automobile deserves the same curatorial dignity accorded to architecture, to fashion, to art- for this has been, for one hundred years, our most authentic vocation.” – Guglielmo Miani, CEO, Larusmiani

Auch mit Autos verbindet Helmut Newton eine lebenslange Leidenschaft; insofern verwundert es nicht, dass das Motiv in seiner Modefotografie über die Jahrzehnte einen wichtigen Platz einnimmt und er später sogar Werbung für zahlreiche renommierte Automarken fotografiert hat. Es begann alles Mitte der 1950er-Jahre, als Newton auf einer Urlaubsreise in Rom an der Via Appia seinen weißen Porsche 356 als Hintergrundmotiv bei einem privaten Porträt seiner Frau June einsetzte, oder etwas später, zurück in Melbourne, erneut bei einem Modeshooting für die australische Vogue. Anfang der 1960er-Jahre fotografierte er für das Adam-Magazin in Coventry in der Jaguar-Fabrik Herrenmode und plein air in Farbe für die französische Vogue Damenmode, diesmal in Verbindung mit einem roten Fiat 1200; 1963 porträtierte er Françoise Sagan im Jaguar E-Type, ebenfalls für die französische Vogue, während das britische Fotomodell Jean Shrimpton, wiederum in einem Newton-Modeshooting für die britische Vogue, 1966 zur Kühlerfigur eines Rolls Royce wurde, also geschrumpft und in der Foto-Vorlage collagiert.



In jenen Jahren experimentierte Newton viel: er fotografierte für Adam aus dem Fond eines Facel Vega-Sportwagens mit Blick auf das Armaturenbrett nach außen, während auf der Kühlerhaube die Mode zum Nebenmotiv wurde, in Rom ließ er für die italienische Vogue ein Modell aus dem Schiebedach eines Fiat 500 herausragen oder erzählte für die französische Vogue in einer großangelegten Bildsequenz die Geschichte um eine rätselhafte junge Frau, die an der französisch-belgischen Grenze mit ihrem Mercedes-Benz 190 von Zollbeamten kontrolliert wird. Solch ungewöhnliche Narrationen oder verdichtete Einzelbilder realisierte er auch in den 1970er-, 80er- und 90er-Jahren, wie wir in dieser kleinen, aber repräsentativen Auswahl von 38 Aufnahmen aus sechs Jahrzehnten sehen können. So taucht das Auto als Motiv hundertfach in den unterschiedlichsten Situationen in seiner Fotografie auf, mal im Hintergrund, gewissermaßen als luxuriöses Accessoire, aber auch als gleichberechtigtes Motiv. In seinen Werbekampagnen, beispielsweise für den New Beetle, realisiert 1999 in Mailand, oder für Italdesign im gleichen Jahr, verschob er den inhaltlichen Fokus natürlich noch mehr auf das Automobil und sein Design, ohne jedoch auf Menschen als Modelle zu verzichten.

Helmut Newton, Italian Vogue, Lake Como 1996 (Alfa Romeo Spider 2.0)

In der aktuellen Ausstellung wird als Highlight erstmals ein Modebild aus Como gezeigt, welches 1996 für die italienische Vogue entstand: eine blonde Frau mit hochtoupierten Haaren im engen schwarzen Cocktailkleid steht neben einem Alfa Romeo Spider. Im offenen Kofferraum sehen wir einen geöffneten Aktenkoffer mit Bündeln von 100.000 Lire-Scheinen. Der Sportwagen hat ein Autokennzeichen der Stadt Como. Was es mit diesem Geldkoffer auf sich hat, darüber lässt sich natürlich nur spekulieren – eine für sein Werk geradezu charakteristische und ambivalente Zutat in Helmut Newtons Modebild.

Im Jahr 2022 feierte Larusmiani 100-jähriges Jubiläum und blickte dabei auf den Erfolg von drei Generationen zurück, die tragenden Säulen des Unternehmens. Heute steht die Marke für echtes „Made in Italy“ und bewahrt die handwerklichen Traditionen, während sie stets zukunftsgewandt arbeitet und neue moderne Trends erforscht. Larusmiani ist zudem Gründungspartner von FuoriConcorso – eine Rolle, die über reines Sponsoring hinausgeht. Seit der Entstehung der Veranstaltung hat die Marke dazu beigetragen, deren Ästhetik und Positionierung zu definieren, und ein Format mitgestaltet, in dem Automobil-Kultur in Verbindung mit Design, Mode und Lifestyle präsentiert wird. Dieser Ansatz spiegelt auch die Vision von Larusmiani wider, in der Handwerkskunst und zeitgenössische Kultur miteinander koexistieren.

In diesem Jahr präsentiert FuoriConcorso „KraftMeister“ als Hommage an die Seele deutscher Handwerkskunst. FuoriConcorso KraftMeister huldigt der deutschen Ingenieurskunst, verwandelt in ein immersives Erlebnis, bei dem prägende Serienfahrzeuge, Motorsport-Ikonen sowie avantgardistische Konzeptautos zusammen mit einer Auswahl renommierter deutscher Tuner gezeigt werden. Es ist eine visionäre Reise in die Automobilgeschichte, die von Dominanz, Geschwindigkeit und Präzision geprägt ist. Design ist hier reine Funktion: Mehr dazu: https://www.fuoriconcorso.org/

V.l.n.r.: June, Via Appia Antica, Rome 1956 (Porsche 356); Madeleine de Rauch, French Vogue, 1961 (Fiat 1200); At the French-Belgian Border, French Vogue, 1962, (Mercedes Benz 190c); Princess Caroline of Monaco, Monaco 1985, (Mercedes-Benz 280 SL); Isabella Rossellini, Paris 1990 (Mercedes-Benz S-Class W126), BMW, Monaco 1991, (BMW Z1); New Beetle, Milan 1999 (VW Beetle); Nicolas Cage, Hollywood 1998 (Lamborghini Miura). All Pictures © Helmut Newton Foundation



