Die Harley-Davidson Charity-Tour feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum: Von 12. bis 16. August rollen wieder hunderte Biker durch acht Bundesländer, mit Stefan Koubek und Albert Fortell an Bord, um Spenden für muskelkranke Menschen zu sammeln.

Ein Computer, den man nicht mehr mit den Händen bedient, sondern nur noch mit den Augen. Für Menschen, deren Muskeln von einer fortschreitenden Erkrankung längst nicht mehr gehorchen, ist das kein Gadget, sondern der Unterschied zwischen Stille und Sprache. Genau solche Geräte finanziert der Harley-Davidson® Charity-Fonds seit 1996, mit Geld, das jeden August auf dem Sattel durch Österreich gefahren wird.

Heuer wird gefeiert: Die Harley-Davidson® Charity-Tour (HDCT) geht von 12. bis 16. August 2026 zum 30. Mal an den Start. „30 Jahre Zusammenhalt und unglaubliches Engagement, darauf sind wir als gemeinnütziger Verein besonders stolz“, sagt HDCT-Präsident Dieter Baier. Was 1996 als Solidaritätsaktion begann, ist heute nach eigenen Angaben das größte fahrende Charity-Event Europas: Mehrere Millionen Euro sind seit der Gründung zusammengekommen, finanziert werden Therapien, barrierefreie Umbauten und eben jene augengesteuerten Computer, unter anderem in Kooperation mit dem Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel.

Prominente im Sattel

Zum Jubiläum steigen wieder prominente Gesichter aufs Motorrad. Tennis-Star Stefan Koubek und Schauspieler Albert Fortell fahren heuer die gesamte Tour mit, TV-Publikumsliebling Harry Prünster begleitet die Etappe durch Tirol nach Maria Alm. Moderiert wird unterwegs unter anderem von Alex List und Dorian Steidl. Schon vor dem Start ist einiges an Spenden zusammengekommen, etwa bei Auftritten auf der Seefestspielbühne Mörbisch und bei Konzerten von Schlagerstar Andrea Berg in Deutschland, die der HDCT-Community für ihren Auftritt in Kitzbühel am 29. August sogar 100 Gratis-Tickets zur Verfügung stellt.

Fünf Tage, acht Bundesländer

Los geht es am Mittwoch in Wien, mit den ersten Spendenübergaben bei den langjährigen Partnern Siblik und huma eleven, ehe die Kolonne über das Shopping-Center Seiersberg und Schloss Rotenturm zum Charity-Fest nach Bad Radkersburg rollt. Der Donnerstag führt über den Chianinahof in Dobl, wo Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits die Gäste empfangen, weiter nach St. Veit an der Glan und zum Tagesziel Schladming. Am Freitag stehen Kitzbühel, Lienz und die Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße nach Maria Alm am Programm, der wohl spektakulärste Programmpunkt der ganzen Tour. Samstag geht es über Attnang-Puchheim und Obernberg am Inn nach Ried im Innkreis, wo die SKYBIRDS ihr fünfzigjähriges Bühnenjubiläum feiern und sich zahlreiche Vespa-Fahrer:innen aus dem Innviertel dem Konvoi anschließen. Den Schlusspunkt setzt am Sonntag Pressbaum, nach Stationen in Alkoven und bei der Mühlviertler Wiesn in Freistadt.

Wohin die Spenden fließen

2025 kamen bei der 28. Auflage der Tour 331.000 Euro zusammen, das bisher beste Ergebnis der Tourgeschichte. Im September sammelt die HDCT weiter bei der European Bike Week in Faak am See, die Motorblock schon selbst besucht hat. Den offiziellen Schlusspunkt setzt traditionell die Charity-Gala am 14. November in Wien, bei der die Jahressumme verkündet wird. Möglich ist das alles nur, weil bei der HDCT ausschließlich ehrenamtliche Helfer:innen arbeiten, der Verwaltungsaufwand bleibt dadurch gering, das Geld kommt fast zur Gänze bei den Familien an.

Am Ende der fünf Tage steht wieder eine Zahl, mehr aber auch eine Rechnung, die nicht in Euro aufgeht: Was bei den Familien tatsächlich ankommt, entscheidet sich erst danach, zum Beispiel als ein Computer, den man nur noch mit den Augen bedient.

HDCT – die Tour 2026 im Überblick

Termin: 12. bis 16. August 2026

Start: Wien (Siblik, huma eleven)

Etappenziele: Bad Radkersburg, Schladming, Maria Alm, Ried im Innkreis

Ziel: Pressbaum

Prominente Streckenbegleitung: Stefan Koubek, Albert Fortell, Harry Prünster

Spendenkonto: Erste Bank und Sparkasse, IBAN AT23 2011 1825 1407 3100

HDCT-Gala (Jahresabschluss): 14. November 2026, Wien

Web: hdct.at

Wer selbst mit Motoren Gutes tun will, findet in der WIENER-Geschichte über die Harley-Szene in Faak am See weitere Inspiration für den restlichen Sommer.

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