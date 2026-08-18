Beim MIIRO Spittelberg Songwriting Camp verwandeln sich Anfang September vier Wiener Hotelzimmer in Studios: 18 Acts, drei Tage, neue Songs. Am 3. September ist das Panel öffentlich, und der WIENER verlost 3×2 Tickets.

Ein Hotelzimmer ist eigentlich ein Versprechen auf Ruhe. Bett, Vorhang zu, bitte nicht stören. In der ersten Septemberwoche gilt in vier Zimmern am Spittelberg das Gegenteil: Vorhang auf, Kopfhörer auf, und aus dem Raum, in dem sonst wer die Minibar plündert, kommt ein Beat. Wo normalerweise Gäste schlafen, entstehen drei Tage lang Songs.

Was passiert bei dem Camp?

Schauplatz: das MIIRO Spittelberg, vom Restaurant Poco bis zur Lounge. © Clemens Purner

Vom 1. bis 3. September lädt Off The Record gemeinsam mit dem Musikverlag peermusic zum Songwriting Camp ins MIIRO Spittelberg. Rund 18 Künstlerinnen und Künstler ziehen sich in kleine Sessions zurück, vier Hotelzimmer werden zu Studios. Das Motto ist Programm: „Where Creativity Meets Connection“. Kein Publikum, kein Livestream, nur Leute, die zusammen an etwas schreiben, das es vorher nicht gab.

Wer ist dabei?

Fürs Line-up hat das Camp eine prominente österreichische Riege geladen: Eli Preiss, GroßKind, Kitana und Laurenz Nikolaus, dazu Mathea, Tamara Flores, No.Ri., prod.bySuki, Hank, Luna und HNNZY. International kommen Olson, Jonny Mahoro, Luke Baker und Julia Bergen nach Wien. Es ist die Sorte Aufgebot, das man sonst über ein ganzes Festivaljahr verteilt einsammelt. Hier steckt es drei Tage im selben Haus.

Vier aus dem Line-up: Eli Preiss, GroßKind, Kitana und Laurenz Nikolaus. © Off The Record

Das Panel am 3. September

Am letzten Tag öffnet sich das Camp. Von 17 bis 18 Uhr diskutieren Götz von Einem (peermusic), die Musikmanagerin Charlotte Goltermann, Susanne Lontzen und Siegfried Samer von der AKM sowie die Künstlerin Mathea, wie ein Song heute entsteht und wovon man dabei lebt. Ab 18 Uhr übernimmt DJ HNNZY die Bar. Die öffentlichen Plätze sind auf 50 limitiert und laufen über Medienpartner, der WIENER ist einer davon.

Ab 18 Uhr übernimmt DJ HNNZY die Poco-Bar. © Fabian Karner

Gewinnspiel Gewinne 3×2 Tickets fürs Panel Der WIENER verlost dreimal zwei Plätze fürs öffentliche Songwriting-Panel am 3. September (17 Uhr, MIIRO Spittelberg) samt anschließendem Bar-Event. So bist du dabei: WIENER-Newsletter abonnieren, die Bestätigungsmail anklicken – fertig, du bist im Lostopf. E-Mail-Adresse Teilnehmen und Newsletter abonnieren Mit der Anmeldung abonnierst du den kostenlosen WIENER-Newsletter (jederzeit abbestellbar) und nimmst am Gewinnspiel teil. Teilnahmeschluss: Samstag, 29. August 2026, 23:00 Uhr. Es gelten die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung.

Drei Tage, achtzehn Stimmen, vier Zimmer, in denen niemand schläft. Am Ende steht kein fertiges Album im Regal, sondern ein Stapel Demos, von denen man in einem Jahr vielleicht eines im Radio hört und längst nicht mehr weiß, dass es in einem Hotelzimmer am Spittelberg angefangen hat. Wer dabei sein will, wenn darüber geredet wird: siehe oben.

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