Der Wiener Prater feiert von 18. bis 20. September sein 260-Jahr-Jubiläum, mit freiem Eintritt, Führungen und einem Konzert von Ernst Molden. Das Pratermuseum ist dabei Schauplatz des dichtesten Programms des Festwochenendes.

Im Foyer des Pratermuseums, gleich neben dem Riesenrad, hängt ein monumentales Panoramabild von Olaf Osten: hunderte kleine Figuren, ein Riesenrad im Zentrum, dazwischen das ganze pulsierende Durcheinander eines Vergnügungsparks, der älter ist als die Republik. Am 7. April 1766 öffnete Kaiser Joseph II. die kaiserlichen Jagdgründe für die Öffentlichkeit, seither ist der Prater, wie man in Wien sagt, für alle da. 260 Jahre später feiert er das mit einem Fest, das genau diesen Satz ernst nimmt.

Das Prater-Panoramabild von Olaf Osten im Foyer des Pratermuseums. © Olaf Osten

Was passiert am Eröffnungsabend?

Der Freitag, 18. September, steht ganz im Zeichen der Eröffnung: Nach der Begrüßung durch Praterverband-Präsidentin Silvia Lang folgt ab 18:15 Uhr die Performance „Twelve Chambers of my Heart – JEREMIA“ von Gerald Schaaf, anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der Familie Schaaf im Prater.

Wer spielt am Samstag?

Am Samstag, 19. September, stehen von 11 bis 20 Uhr Führungen und Mitmachangebote am Programm. Familien erwartet die Zaubershow des Zirkus- und Clownmuseums, während Führungen zu den waghalsigen Frauen des Praters oder zu „Venedig in Wien“ ungewöhnliche Einblicke in die Geschichte des Vergnügungsviertels geben. Den musikalischen Ausklang des Tages gestaltet der Wiener Musiker Ernst Molden mit einem Konzert im Pratermuseum.

Die Eingangshalle des Pratermuseums. © Klaus Pichler, Wien Museum

Und am Sonntag?

Der Sonntag, 20. September, bietet von 11 bis 20 Uhr weitere thematische Führungen, vom historischen Prater über die Leopoldstadt bis zur Weltausstellung 1873, sowie Angebote für Familien und Kinder. Den stimmungsvollen Abschluss bildet die Stummfilmvorführung des Klassikers „Pratermizzi“ (1926) mit Live-Musikbegleitung.

Historische Objekte in der Dauerausstellung des Pratermuseums. © Klaus Pichler, Wien Museum

Alle Programmpunkte und der Eintritt ins Pratermuseum sind am Samstag und Sonntag frei, außerhalb des Festwochenendes kostet der Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Wer am Wochenende selbst zum kleinen Strich im großen Panoramabild wird, kommt günstiger davon als sonst irgendwo in dieser Stadt.

260 Jahre Prater – Fest

Pratermuseum, Prater 92, 1020 Wien

18.–20. September 2026, freier Eintritt

Komplettes Programm bei Wien Museum

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