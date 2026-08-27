Der LG InstaView Kühlschrank wird heuer zehn Jahre alt, seine Glastür muss dafür niemand öffnen. Seit dem Marktstart 2016 hat LG weltweit mehr als 5,3 Millionen Geräte verkauft, im Schnitt eines pro Minute, ein Geschäft, an dem auch LG Österreich mit Sitz im Wiener Gasometer mitverdient.

Mitten in der Nacht vor dem offenen Kühlschrank stehen, im kalten Licht nach dem letzten Rest Schinken suchen, die Tür dabei minutenlang offenlassen: Das kennt jeder Haushalt, und die Stromrechnung auch. Genau diesen Moment hat sich LG vor zehn Jahren vorgenommen und ihn, im wahrsten Sinn des Wortes, transparent gemacht.

Zweimal an die Glasfläche in der Kühlschranktür geklopft, und das Innere leuchtet auf, ohne dass Kälte entweicht. „Knock Twice, See Inside“ heißt das Prinzip, das seit 2016 in den InstaView-Modellen steckt und dem Kühlschrank seinen Namen gegeben hat.

Vom Trick zum Lifestyle-Objekt

Anfangs ging es vor allem um Praktisches: weniger Kälteverlust beim Türöffnen, ein rascher Blick auf den Vorrat. Wer die Kundenbewertungen der vergangenen zehn Jahre durchsieht, wie es LG selbst getan hat, erkennt eine Verschiebung. Frühe Reviews loben den cleveren Trick, aktuelle sprechen zunehmend vom Design, von der Küche als Wohnraum und vom Vergnügen an einem Gerät, das mehr kann, als nur zu kühlen. Der LG InstaView Kühlschrank ist damit vom Funktionsgag zum Einrichtungsgegenstand gereift, ein Weg, den mittlerweile auch Konkurrenten wie Samsung mit seinen vernetzten Kühlschränken eingeschlagen haben.

Wie viele Geräte klopfen mit?

5,3 Millionen Stück hat LG bis Sommer 2026 weltweit abgesetzt, Nordamerika ist mit rund 30 Prozent der bisherigen Verkäufe der stärkste Markt. In Europa wächst die Nachfrage vor allem bei Käuferinnen und Käufern, denen Energieeffizienz und Frischehaltung wichtig sind, in Asien und Lateinamerika zieht das Interesse an Premiumgeräten ebenfalls an. Ausgezeichnet wurde die Baureihe unter anderem mit dem Red Dot Design Award, dem iF Design Award, dem IDEA und dem CES Innovation Award, eine Designtrophäensammlung, die für einen Kühlschrank durchaus ungewöhnlich ist.

Auch von Wien aus ein Erfolg

LG ist seit 2002 am österreichischen Markt aktiv, die heimische Niederlassung sitzt im Office Campus Gasometer im 11. Bezirk, als Zweigstelle von LG Electronics Deutschland seit 2016, just im Jahr der InstaView-Premiere. Wer sich für die heimische Küchenausstattung ohnehin schon mit smarten Geräten beschäftigt, findet in der Kahawa-Kapselmaschine von Afro Coffee ein zweites Beispiel dafür, wie viel Technik mittlerweile zwischen Kaffeetasse und Kühlschranktür steckt.

LG InstaView in Österreich

Anbieter: LG Electronics Austria GmbH

Sitz: Guglgasse 15, Office Campus Gasometer, 1110 Wien

Am Markt seit: 2002 (Zweigstelle von LG Electronics Deutschland seit 2016)

InstaView-Serie: seit 2016, weltweit über 5,3 Millionen verkaufte Geräte

Web: lg.com/at

5,3 Millionen Mal wurde in zehn Jahren geklopft statt geöffnet. Wer künftig nachts vor dem Kühlschrank steht, muss die Tür vielleicht gar nicht mehr aufreißen. Zweimal klopfen genügt.

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